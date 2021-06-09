Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»

Москва, 9 июня. Сформированная в прошлом году первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) будет задействована в российско-белорусских совместных маневрах «Запад-2021».

Информацию об этом опубликовала пресс-служба ЗВО.

Более 7 тыс. военнослужащих первой танковой армии ЗВО принимают участие в различных программах подготовки на нескольких полигонах, в рамках начавшегося летнего периода обучения. Подразделения армии оснащены самой современной бронетехникой, в том числе модернизированными танками Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3 и мобильными ЗРК «Тор».

Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО были подняты по учебной тревоге в Ленинградской местности.