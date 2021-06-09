Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне

Лондон, 9 июня. Стоимость ценных бумаг компаний из России растет на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:50 по московскому времени цена глобальных депозитарных расписок (GDR) нефтегазовых предприятий РФ росла на 0,73-0,98%. Наибольший рост показали бумаги «Газпром нефти» — они увеличились на 0,98%, до 28,38 доллара.

Стоимость бумаг российских банков возросла в это же время на 0,64-2,47%. Так, бумаги ВТБ подорожали на 2,47%, до 1,41 доллара, «Сбера» — на 0,64%, до 17,39 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, куда входит «Тинькофф банк», росла на 1,7%, до 72,31 доллара.

GDR АФК «Система» увеличились в цене на 0,61%, до 8,99 доллара, «Магнита» — на 0,59%, до 15,28 доллара, «Ленты» — на 1,11%, до 3,4 доллара, передает агентство «Прайм».

Августовские фьючерсы Brent прибавили на бирже ICE Futures в Лондоне 0,47%. Они достигли 72,56 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.