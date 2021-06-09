Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо

Хартум, 9 июня. Правительство Судана повысило 8 июня цены на топливо почти вдвое на фоне серьезных экономических трудностей, ожиданий роста инфляции до более 500% и выхода многих предприятий из производственного цикла.

Наблюдатели сходятся во мнении, что нынешнее переходное правительство, пришедшее к власти после падения режима Омара аль-Башира в апреле 2019 года, не смогло справиться с серьезными кризисами и низким уровнем жизни граждан.

В заявлении правительства говорится, что решение принято в рамках государственной политики, направленной на реформирование национальной экономики и создание системы, которая позволит государственным структурам и частному сектору работать с международными финансовыми учреждениями.

«Новое ценообразование зависит от стоимости импорта, 71–75% которой составляет цена на топливо, не говоря уже о транспортных расходах, портовых сборах, налогах на добавленную стоимость и маржинальной прибыли распределительных компаний. Вместе эти затраты достигают 25–29% от потребительской цены», —говорится в заявлении Министерства финансов и экономического планирования.

Теперь стоимость литра бензина составляет 290 суданских фунтов (при официальном курсе 430 фунтов за доллар США). В заявлении указывается, что политика либерализации ценообразования поспособствует устранению многих перекосов в экономике, поскольку на топливные субсидии ежегодно тратится около 1 млрд долларов из государственного бюджета.

Член Экономического комитета Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) Мухаммад Шейхун считает, что столь высокие темпы повышения цен на топливо будут иметь катастрофические последствия для среднего потребителя. По его словам, более 60% суданцев в настоящее время живут за чертой бедности, и именно эта категория населения больше других пострадает от данного решения, которое значительно повлияет на стоимость транспортировки и, как следствие, приведет к росту цен на основные товары и услуги.

«Потребитель испытывал серьезные затруднения при удовлетворении своих основных потребностей еще до повышения цен, и, несомненно, нынешнее повышение только усугубит ситуацию», — добавил Шейхун.

Со своей стороны, экономический аналитик Ваиль Фахми утверждает, что новая ценовая политика удвоит издержки производства товаров и услуг и, таким образом, приведет к серьезному коллапсу во многих производственных секторах, что в свою очередь увеличит уровень безработицы и бедности в стране.

«Большинству лиц с фиксированным доходом и владельцам малого и среднего бизнеса будет очень трудно выжить на рынке из-за ожидаемого значительного снижения покупательной способности среднестатистического потребителя», — заявил аналитик.

Наиболее серьезным последствием, по его словам, станет повышение темпов инфляции, которая может достичь 500% или выше в ближайшем будущем ввиду увеличения расходов в сфере производства и услуг. Фахми объясняет данное решение стремлением правительства исполнить требования Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других финансовых учреждений, чтобы в конечном итоге освободиться от порядка 80% внешнего долга.

Недоумение и неприятие данного решения выражает большинство суданцев, которые уже пережили предыдущий рост цен в надежде, что он положительно отразится на экономической ситуации, чего на самом деле не произошло. Фикри, государственный служащий, говорит, что удвоение цен на топливо будет означать, что его ежемесячной зарплаты, составляющей около 20 тыс. суданских фунтов, хватит только для заправки автомобиля всего на две недели поездок.

«Это великий парадокс... Как я смогу удовлетворить другие свои потребности? Для них нужна зарплата в пять раз больше. Это настоящая катастрофа», — отметил он.

Доходит до того, что обычные служащие не смогут добираться до своей работы — им просто не хватит денег на то, чтобы оплатить бензин или услуги общественного транспорта.

Таким образом, создавая в борьбе с экономическим кризисом различные программы выхода из него, суданское правительство лишь усложняет жизнь граждан. Ситуация усугубляется высоким курсом национальной валюты, хлебным кризисом, во многих регионах — недостатком питьевой воды. Согласно проведенным недавно исследованиям ООН, порядка 21% населения Судана страдает от острого голода, которому к тому же способствуют различные стихийные бедствия и суровый климат страны.