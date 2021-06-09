Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона

Якутск, 9 июня. Информация о возникновении якутского штамма коронавируса SARS-CoV-2 не соответствует действительности, заявили в местном минздраве.

Новых мутаций COVID-19 в субъекте России не выявляли, заявили в пресс-службе регионального ведомства.

«Циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного британского штаммов, не зафиксировано», — заявили в минздраве.

Еще 10 407 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в России за минувшие сутки. Согласно статистике, более 16% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19, передает оперштаб.