Киев, 9 июня. Правительство Украины поддержало инициативу о стратегии во внешнеполитической деятельности государства. Решение принято участниками заседания кабинета министров.

В рамках переговоров уполномоченные лица также одобрили проект распоряжения президента Украины о введении стратегии в действие. Документ предполагает определение конкретных направлений во внешней политике, которые Киев планирует развивать.

В частности, в перечень вошел пункт об обеспечении независимости и государственного суверенитета. Также власти хотят добиться успехов в сферах восстановления территориальной целостности, противостояния якобы «агрессивной политике» России и стремления в ЕС.

Власти долгое время принимают решения с оглядкой на мнение Запада. В результате это привело народ страны к необходимости проведения национально-освободительной борьбы, ранее заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко.