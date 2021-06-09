Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой

Москва, 9 июня. Участие в съемках криминальной драмы «Бой с тенью» стало судьбоносным для актрисы Елены Пановой, сыгравшей в ленте одну из главных ролей.

Артистка дебютировала в кино в 1997 году, а популярность ей принесла роль в телесериале «Граница. Таежный роман» 2000 года. Но лишь «Бой с тенью» по-настоящему изменил жизнь Пановой.

Режиссером криминальной драмы выступил Алексей Сидоров, но продолжение под названием «Бой с тенью — 2: Реванш» снимал Антон Мегердичев. Именно он впоследствии стал мужем Пановой, хотя их отношения завязались не на съемках.

После премьеры ленты режиссер и актриса жили разными жизнями. Мегердичев был женат, а Панова ушла с головой в работу. Было время, когда артистка даже переживала из-за одиночества.

«Приятель сказал мне: «Не переживай, ты выйдешь замуж и даже не поймешь, как это произошло». Так и случилось», — цитирует Панову «СтарХит».

Через несколько лет после съемок актриса и режиссер снова встретились. На тот момент оба были свободны, и у них закрутился роман, который в итоге привел к свадьбе. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей.

Главную роль в фильме «Бой с тенью» играл актер Денис Никифоров. Поклонники подозревали, что у него был роман с певицей МакSим.