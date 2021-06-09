Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации

Сочи, 9 июня. Житель Адлера расстрелял судебных приставов после проигрыша в суде. В ходе разбирательств он не смог предоставить никаких доказательств законности своих действий.

В июле 2019 года администрация Сочи добилась признанная незаконно построенными двух объектов. Суд также удовлетворил требование о сносе двух- и трехэтажной построек. Истец доказал, что строительство велось без разрешительной документации. Администрация не получала даже уведомления о возведении объектов.

Ответчик Вартан К. обжаловал решение. Суд второй инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены сноса построек. Кроме того, не было возможности для приведения объектов в соответствие с законодательством. Подтвержден и тот факт, что Вартан К. не пытался получить разрешительные документы. Решение первой инстанции было оставлено в силе.

К ответчику 9 июня приехали судебные приставы по вопросу о сносе незаконных домов, которые он сдавал летом туристам. В ответ горожанин открыл огонь и убил обоих.