В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки

Красноярск, 9 июня. Уголовное дело об изнасиловании и убийстве школьницы в деревне Нижняя Коя Шушенского района направлено в Генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.

Расследование зверского убийства велось больше года.

Следствию удалось установить, что подозреваемый и его несовершеннолетний подельник в вечернее время изнасиловали и убили 12-летнюю девочку возле деревни. Изрезанное тело ребенка злоумышленники положили в мешок и бросили на дно пожарного колодца. Три дня девочку искали правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда и местные жители.

Одного из подозреваемых обвиняют по статьям о насильственных действия сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Второму вменяют в вину насильственные действия сексуального характера, пособничество в изнасиловании и убийстве, сообщают в ГУ СКР по региону.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ.