Мясников объяснил, как правильно бросать курить

Москва, 9 июня. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал рекомендации тем, кто стоит на пути отказа от курения. Гипноз в этом случае не помогает, подчеркнул он.

Мужчины и женщины, отказавшиеся от курения, еще несколько лет подвержены риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. К тому же есть вероятность столкнуться с самым опасным видом рака — мелкоклеточным. Он поражает легкие.

Многие, кто отказался от курения, иногда возвращаются к такой привычке. Этому способствуют нахождение в курящей компании, употребление алкоголя, стресс, постоянная озабоченность чем-либо. По возможности стоит всего этого избегать. Если же это невозможно, нужно постараться отвлечься на что-либо другое.

При попытке отказаться от сигарет многие сталкиваются с неприятными последствиями. Человек становится более раздражителен. Некоторые впадают в депрессию. Другие набирают вес. Также возможное незначительное повышение артериального давления.

«Технически все просто: сказал себе «стоп!», выбросил сигареты и зажил счастливой жизнью радуясь и гордясь собой! И исследования подтверждают: вот такой резкий отказ от курения более предпочтителен, чем постепенное снижение количества выкуриваемых сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день», — написал врач Александр Мясников.

Мясников признался, что в молодости курил. Однако смог избавиться от этой привычки. Интересен тот факт, что не все курильщики страдают никотиновой зависимостью. Речь идет лишь о 85% от общего количества тех, кто подвержен такой пагубной привычке.

Курение можно «лечить». Сначала «пациент» принимает назначенные врачом препараты. Далее он использует никотиновые пластыри, специальные жевательные резинки и леденцы. Мясников не исключил появление вакцины от никотина. Уже идут соответствующие разработки.

Минздрав РФ ранее объяснил пользу отказа от курения. У тех, кто пять лет не курил, на 50% снижается риск развития рака горла и полости рта, подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Первые признаки улучшения самочувствия заметны уже сразу.