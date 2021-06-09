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09 июня 15:41
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новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Мясников объяснил, как правильно бросать курить

Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 9 июня. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал рекомендации тем, кто стоит на пути отказа от курения. Гипноз в этом случае не помогает, подчеркнул он.

Мужчины и женщины, отказавшиеся от курения, еще несколько лет подвержены риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. К тому же есть вероятность столкнуться с самым опасным видом рака — мелкоклеточным. Он поражает легкие.

Многие, кто отказался от курения, иногда возвращаются к такой привычке. Этому способствуют нахождение в курящей компании, употребление алкоголя, стресс, постоянная озабоченность чем-либо. По возможности стоит всего этого избегать. Если же это невозможно, нужно постараться отвлечься на что-либо другое.

При попытке отказаться от сигарет многие сталкиваются с неприятными последствиями. Человек становится более раздражителен. Некоторые впадают в депрессию. Другие набирают вес. Также возможное незначительное повышение артериального давления.

«Технически все просто: сказал себе «стоп!», выбросил сигареты и зажил счастливой жизнью радуясь и гордясь собой! И исследования подтверждают: вот такой резкий отказ от курения более предпочтителен, чем постепенное снижение количества выкуриваемых сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день», — написал врач Александр Мясников.

Мясников признался, что в молодости курил. Однако смог избавиться от этой привычки. Интересен тот факт, что не все курильщики страдают никотиновой зависимостью. Речь идет лишь о 85% от общего количества тех, кто подвержен такой пагубной привычке.

Курение можно «лечить». Сначала «пациент» принимает назначенные врачом препараты. Далее он использует никотиновые пластыри, специальные жевательные резинки и леденцы. Мясников не исключил появление вакцины от никотина. Уже идут соответствующие разработки.

Минздрав РФ ранее объяснил пользу отказа от курения. У тех, кто пять лет не курил, на 50% снижается риск развития рака горла и полости рта, подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Первые признаки улучшения самочувствия заметны уже сразу.

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здоровье сигареты мясников
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