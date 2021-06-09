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09 июня 15:40
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новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Украину высмеяли за ожидание нового транша от ЕС

Экономика
Украину высмеяли за ожидание нового транша от ЕС
Федеральное агентство новостей

Киев, 9 июня. Пользователи Сети оценили заявление главы группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарины Матерновой. Она поделилась со СМИ условиями предоставления стране транша в 600 млн евро.

Речь идет о макрофинансовой помощи для Украины. Согласно имеющимся требованиям, предоставление транша зависит от проведения в стране реформы системы правосудия. При этом собеседница издания «Украинская правда» не назвала возможные сроки получения Киевом денег.

Читатели RT иронично отреагировали на это интервью, отметив, что Украина увеличивает зависимость от Запада.

«Если это суверенитет, а не открытое внешнее управление колонией, то я, наверное, звезда Голливуда», — пишут в комментариях.

«Не видать скакунам денег, как собственной независимости», — уверены в Сети.

«Таков путь в ЕС — на коленях», — добавляют пользователи.

Украинская экономика может оказаться под серьезным ударом от Евросоюза. Речь идет о сообщении министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, передает Федеральное агентство новостей.

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Все новости / Экономика / Украину высмеяли за ожидание нового транша от ЕС
украина запад деньги еврокомиссия европа реформы
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