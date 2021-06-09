Украину высмеяли за ожидание нового транша от ЕС

Киев, 9 июня. Пользователи Сети оценили заявление главы группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарины Матерновой. Она поделилась со СМИ условиями предоставления стране транша в 600 млн евро.

Речь идет о макрофинансовой помощи для Украины. Согласно имеющимся требованиям, предоставление транша зависит от проведения в стране реформы системы правосудия. При этом собеседница издания «Украинская правда» не назвала возможные сроки получения Киевом денег.

Читатели RT иронично отреагировали на это интервью, отметив, что Украина увеличивает зависимость от Запада.

«Если это суверенитет, а не открытое внешнее управление колонией, то я, наверное, звезда Голливуда», — пишут в комментариях.

«Не видать скакунам денег, как собственной независимости», — уверены в Сети.

«Таков путь в ЕС — на коленях», — добавляют пользователи.

Украинская экономика может оказаться под серьезным ударом от Евросоюза. Речь идет о сообщении министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, передает Федеральное агентство новостей.