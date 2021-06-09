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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Автоэксперт назвал кликбейтом заявление о снижении скоростного порога в городах РФ

Общество
Автоэксперт назвал кликбейтом заявление о снижении скоростного порога в городах РФ
pixabay.com  /  PD

Москва, 9 июня. Новость о намерении ГИБДД снизить скорость движения в городах с 60 км/ч до 30 км/ч является кликбейтом, считает автоэксперт Петр Шкуматов.

Подобная практика должна применяться на отдельных участках дорог, рассказал автоэксперт, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Таким образом он объяснил заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

«Основная его позиция в том, что скоростной режим должен устанавливаться из множества факторов и критериев. Это приведет к тому, что в каждом индивидуальном случае режим будет устанавливаться индивидуально и разумно», — рассказал Шкуматов «Общественной службе новостей».

Государственная дума в ходе третьего чтения приняла закон об ужесточении ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Изменения коснулись ст. 264.1 УК РФ.

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дороги шкуматов скоростной режим
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