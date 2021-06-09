Автоэксперт назвал кликбейтом заявление о снижении скоростного порога в городах РФ

Москва, 9 июня. Новость о намерении ГИБДД снизить скорость движения в городах с 60 км/ч до 30 км/ч является кликбейтом, считает автоэксперт Петр Шкуматов.

Подобная практика должна применяться на отдельных участках дорог, рассказал автоэксперт, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Таким образом он объяснил заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

«Основная его позиция в том, что скоростной режим должен устанавливаться из множества факторов и критериев. Это приведет к тому, что в каждом индивидуальном случае режим будет устанавливаться индивидуально и разумно», — рассказал Шкуматов «Общественной службе новостей».

Государственная дума в ходе третьего чтения приняла закон об ужесточении ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Изменения коснулись ст. 264.1 УК РФ.