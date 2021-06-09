Банк России опубликовал официальные курсы валют на 10 июня

Москва, 9 июня. Центральный банк России скорректировал официальные курсы американской и европейской валют на 10 июня. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Согласно данным Банка России, стоимость американской валюты находится на уровне 72,0829 рубля. Скорректированное значение на 74,27 копейки меньше предыдущего показателя. Европейскую валюту финансовый регулятор оценил в 87,8114 рубля. В результате курс уменьшился на 83,19 копейки.

Ранее сообщалось, что на фоне полного ухода от доллара Фонд национального благосостояния планирует осуществлять закупку золота, что считается положительной новостью для вкладчиков. За последние 15 лет драгоценный металл продемонстрировал лучшую динамику относительно любой альтернативной доллару валюты.