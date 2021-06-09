Подготовка Петербурга к Евро-2020 застала финского журналиста врасплох

Москва, 9 июня. «Пленные украинцы» косят траву, подготавливая Санкт-Петербург к проведению чемпионата Европы по футболу, иронично прокомментировали россияне западный миф о «войне» РФ и Украины.

Западные СМИ активно распространяют вброс о войне, которая якобы «идет» между Россией и Украиной. Очередной материал на эту тему за авторством финского журналиста Ансси Карьялайнена вышел на портале Italehti. Он приехал в Санкт-Петербург, который готовится к проведению нескольких матчей Евро-2020, отметив, что в городе нет никакого намека на то, что страна участвует в «вооруженном конфликте». Подготовка мегаполиса к футбольному мероприятию буквально застала автора статьи врасплох. По его словам, в Северной столице царит праздничная атмосфера, сопровождающаяся обустройством города к проведению спортивного торжества, а протекающая «война» совсем не ощущается.

«Однако готово не все. Например, двое мужчин, одетых в специальные жилеты, косили траву прямо за стадионом. Работы еще достаточно — минимум на несколько часов», — пишет Карьялайнен.

Пользователи российского сегмента Сети бурно отреагировали на эту публикацию, высмеяв усилия зарубежных СМИ по «промывке мозгов» западной аудитории при помощи мифа о «войне» между РФ и Украиной. Один из жителей России с юмором отметил, что двое мужчин, которые косили траву, и являются тем самым «признаком» вооруженного конфликта, так как это были «пленные украинцы».

«В смысле не ощущается?! Так это же пленные украинцы траву косят», — сыронизировал пользователь, которого поддержали шквалом шутливых комментариев соотечественники.

Государственный переворот в Киеве в 2014 году спровоцировал вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, который длится до сих пор. Жители Донбасса не приняли новые власти, в ответ на что Киевом были введены войска в регион. В Москве не раз отмечали, что Россия никак не участвует в этом противостоянии и не имеет никаких планов по нападению на территории Украины.

Ранее представители Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о появлении на линии соприкосновения в Донбассе украинского тяжелого вооружения. По словам военных армии ЛНР, ВСУ подтянули к линии разграничения самоходные артиллерийские орудия 2С1 «Гвоздика».