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09 июня 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Подготовка Петербурга к Евро-2020 застала финского журналиста врасплох

Общество
Подготовка Петербурга к Евро-2020 застала финского журналиста врасплох
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Москва, 9 июня. «Пленные украинцы» косят траву, подготавливая Санкт-Петербург к проведению чемпионата Европы по футболу, иронично прокомментировали россияне западный миф о «войне» РФ и Украины.

Западные СМИ активно распространяют вброс о войне, которая якобы «идет» между Россией и Украиной. Очередной материал на эту тему за авторством финского журналиста Ансси Карьялайнена вышел на портале Italehti. Он приехал в Санкт-Петербург, который готовится к проведению нескольких матчей Евро-2020, отметив, что в городе нет никакого намека на то, что страна участвует в «вооруженном конфликте». Подготовка мегаполиса к футбольному мероприятию буквально застала автора статьи врасплох. По его словам, в Северной столице царит праздничная атмосфера, сопровождающаяся обустройством города к проведению спортивного торжества, а протекающая «война» совсем не ощущается.

«Однако готово не все. Например, двое мужчин, одетых в специальные жилеты, косили траву прямо за стадионом. Работы еще достаточно — минимум на несколько часов», — пишет Карьялайнен.

Пользователи российского сегмента Сети бурно отреагировали на эту публикацию, высмеяв усилия зарубежных СМИ по «промывке мозгов» западной аудитории при помощи мифа о «войне» между РФ и Украиной. Один из жителей России с юмором отметил, что двое мужчин, которые косили траву, и являются тем самым «признаком» вооруженного конфликта, так как это были «пленные украинцы».

«В смысле не ощущается?! Так это же пленные украинцы траву косят», — сыронизировал пользователь, которого поддержали шквалом шутливых комментариев соотечественники.

Государственный переворот в Киеве в 2014 году спровоцировал вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, который длится до сих пор. Жители Донбасса не приняли новые власти, в ответ на что Киевом были введены войска в регион. В Москве не раз отмечали, что Россия никак не участвует в этом противостоянии и не имеет никаких планов по нападению на территории Украины.

Ранее представители Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о появлении на линии соприкосновения в Донбассе украинского тяжелого вооружения. По словам военных армии ЛНР, ВСУ подтянули к линии разграничения самоходные артиллерийские орудия 2С1 «Гвоздика».

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Все новости / Общество / Подготовка Петербурга к Евро-2020 застала финского журналиста врасплох
футбол украина россия финляндия санкт-петербург чемпионат война вброс евро-2020
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