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09 июня 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
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15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Режиссер Райхельгауз назвал приглашение Бузовой во МХАТ грамотным продюсерским ходом

Шоу-бизнес
Режиссер Райхельгауз назвал приглашение Бузовой во МХАТ грамотным продюсерским ходом
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 9 июня. Художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы», режиссер Иосиф Райхельгауз уверен, что МХАТ рассчитывает привлечь внимание к себе за счет Ольги Бузовой.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова не так давно сообщила, что получила роль в новом спектакле МХАТа имени Горького. Исполнительница хита «Мало половин» сыграет в постановке «Чудесный грузин», где будет спасать советского вождя Иосифа Сталина. Режиссер Иосиф Райхельгауз отметил, что худрук МХАТа Эдуард Бояков придумал отличный пиар-ход.

По словам Райхельгауз, Бояков, который не так давно занял пост худрука после смерти Татьяны Дорониной, прекрасно осознает удручающее положение театра. На его сцене давно уже не было громких премьер и значимых пьес. Поэтому худрук МХАТа придумал оригинальный способ, как привлечь к театру внимание. Как пишет газета «Культура», подобный продюсерский ход действительно может сработать, учитывая аудиторию звезды «Дома-2» в 20 млн подписчиков.

Сам Эдуард Бояков в интервью объяснил, что они долго искали человека, который будет полным отражением современного мира. Такой, по его мнению, является Ольга Бузова — феномен времен Instagram и других соцсетей. Он отметил, что мы давно живем в Уорхоловском времени, где даже не обладающий особыми талантами человек имеет свои 15 минут славы.

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театр бузова мхат
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