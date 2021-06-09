Режиссер Райхельгауз назвал приглашение Бузовой во МХАТ грамотным продюсерским ходом

Москва, 9 июня. Художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы», режиссер Иосиф Райхельгауз уверен, что МХАТ рассчитывает привлечь внимание к себе за счет Ольги Бузовой.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова не так давно сообщила, что получила роль в новом спектакле МХАТа имени Горького. Исполнительница хита «Мало половин» сыграет в постановке «Чудесный грузин», где будет спасать советского вождя Иосифа Сталина. Режиссер Иосиф Райхельгауз отметил, что худрук МХАТа Эдуард Бояков придумал отличный пиар-ход.

По словам Райхельгауз, Бояков, который не так давно занял пост худрука после смерти Татьяны Дорониной, прекрасно осознает удручающее положение театра. На его сцене давно уже не было громких премьер и значимых пьес. Поэтому худрук МХАТа придумал оригинальный способ, как привлечь к театру внимание. Как пишет газета «Культура», подобный продюсерский ход действительно может сработать, учитывая аудиторию звезды «Дома-2» в 20 млн подписчиков.

Сам Эдуард Бояков в интервью объяснил, что они долго искали человека, который будет полным отражением современного мира. Такой, по его мнению, является Ольга Бузова — феномен времен Instagram и других соцсетей. Он отметил, что мы давно живем в Уорхоловском времени, где даже не обладающий особыми талантами человек имеет свои 15 минут славы.