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09 июня 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Лидер партии «Справедливая Россия» оценил условия выдачи займов в РФ

Экономика
Лидер партии «Справедливая Россия» оценил условия выдачи займов в РФ
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 9 июня. Глава фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов указал на невыгодность условий потребительского кредитования в стране.

Сергей Миронов считает, что только пятая часть отечественных граждан платит по займам из своего кармана. Он отметил, что низкий процент платежеспособных заемщиков объясняется жесткими кредитными условиями. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» рассказал журналистам, что жители страны «живут в долг». Миронов акцентировал внимание на том, что справедливороссы выступают за улучшение ситуации и корректировки действующего законодательства. Кредитные организации ищут выгодных условий для себя, проявляя все типичные качества традиционных ростовщиков, резюмирует парламентарий.

Известный американский киноактер Стивен Сигал заявил об официальном вступлении в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Партийный билет звезде боевиков выдали Сергей Миронов и Захар Прилепин.

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Все новости / Экономика / Лидер партии «Справедливая Россия» оценил условия выдачи займов в РФ
долги справедливая россия миронов
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