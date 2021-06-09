Лидер партии «Справедливая Россия» оценил условия выдачи займов в РФ

Москва, 9 июня. Глава фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов указал на невыгодность условий потребительского кредитования в стране.

Сергей Миронов считает, что только пятая часть отечественных граждан платит по займам из своего кармана. Он отметил, что низкий процент платежеспособных заемщиков объясняется жесткими кредитными условиями. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» рассказал журналистам, что жители страны «живут в долг». Миронов акцентировал внимание на том, что справедливороссы выступают за улучшение ситуации и корректировки действующего законодательства. Кредитные организации ищут выгодных условий для себя, проявляя все типичные качества традиционных ростовщиков, резюмирует парламентарий.

Известный американский киноактер Стивен Сигал заявил об официальном вступлении в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Партийный билет звезде боевиков выдали Сергей Миронов и Захар Прилепин.