На Урале задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Екатеринбург, 9 июня. Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы города Березовский Свердловской области. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина.

В ходе допроса гражданин признался, что погибшая села к нему в машину, чтобы доехать из Екатеринбурга до своего родного города. Убийство подозреваемый совершил с целью наживы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Злоумышленник целенаправленно искал жертву для ограбления, так как у него имелись задолженности перед микрокредитными организациями. Свою вину подозреваемый признал и показал место, где спрятал тело. Следствие по уголовному делу продолжается.

Жестокое тройное убийство недавно раскрыли во Владимирской области.