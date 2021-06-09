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09 июня 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Модельный ряд КамАЗа пополнится карьерным самосвалом «Геркулес»

Экономика
Модельный ряд КамАЗа пополнится карьерным самосвалом «Геркулес»
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Набережные Челны, 9 июня. Камский автозавод «КамАЗ» готовится выпустить на рынок карьерный самосвал «Геркулес». Старт производства серийной версии новинки ожидается в 2023 году.

Первый прототип карьерного самосвала «Геркулес» 6×6 был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Набережные Челны.

Совокупная грузоподъемность нового грузовика 6×6 должна составить 40 тонн, а модификации 4×4 — 25 тонн. Более того, «Геркулес» сумеет потеснить на авторынке белорусские БелАЗы, ожидают эксперты. Подробные технические характеристики самосвала в настоящий момент компания не распространяет.

Группа компаний «КамАЗ» также планирует реализовать в Башкирии два перспективных инвестиционных проекта на общую сумму 4,5 млрд рублей. Об этом ранее сообщила пресс-служба правительства республики.

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камаз автомобили белаз авторынок геркулес
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