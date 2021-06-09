Модельный ряд КамАЗа пополнится карьерным самосвалом «Геркулес»

Набережные Челны, 9 июня. Камский автозавод «КамАЗ» готовится выпустить на рынок карьерный самосвал «Геркулес». Старт производства серийной версии новинки ожидается в 2023 году.

Первый прототип карьерного самосвала «Геркулес» 6×6 был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Набережные Челны.

Совокупная грузоподъемность нового грузовика 6×6 должна составить 40 тонн, а модификации 4×4 — 25 тонн. Более того, «Геркулес» сумеет потеснить на авторынке белорусские БелАЗы, ожидают эксперты. Подробные технические характеристики самосвала в настоящий момент компания не распространяет.

Группа компаний «КамАЗ» также планирует реализовать в Башкирии два перспективных инвестиционных проекта на общую сумму 4,5 млрд рублей. Об этом ранее сообщила пресс-служба правительства республики.