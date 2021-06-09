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новостей
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
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Певец Алексей Хворостян рассказал о плодотворном тандеме с Минобороны РФ

  /   Обновлено: 09 июня 2021 15:20
Общество
Певец Алексей Хворостян рассказал о плодотворном тандеме с Минобороны РФ
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 9 июня. Певец Алексей Хворостян продолжает большой гастрольный тур «Я служу России», который организован совместно с Министерством обороны РФ.

Первые патриотические концерты прошли еще в начале лета этого года. Выступления Алексея Хворостяна прошли при полном аншлаге в Самаре и в поселке Рощинский. Сейчас певец готовится к концертам в военных гарнизонах Ульяновска, Рязани, Тулы, Энгельса и поселка Шиханы.

Артист отмечает, что цель тура не в выкриках патриотичных лозунгов, а в налаживании диалога со зрителями, особенно с подрастающим поколением. По словам Хворостяна, у них с Минобороны РФ получился плодотворный тандем, который уже приносит результаты.

«Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо РСПП, спасибо Министерству обороны!» — поблагодарил артист ведомство за поддержку.

Заместитель по военно-политической работе Министерства обороны, полковник Павел Олексюк рассказал, что концертный тур уже приобрел народный характер, а его главный девиз «Я служу России» находит отклик в сердца многих зрителей и становится символом патриотизма. Как сообщает ИА «Ветеранские вести», в ведомстве задумались о новом подробном проекте, который бы сфокусировался на воспитании подрастающего поколения.

На днях замминистра обороны РФ Николай Панков во время посещения Оренбургского президентского кадетского училища (ОПКУ) подчеркнул, что очень важно воспитывать молодежь на правильных примерах.

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Все новости / Общество / Певец Алексей Хворостян рассказал о плодотворном тандеме с Минобороны РФ
минобороны армия концерт хворостян
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