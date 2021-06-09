Москва, 9 июня. Певец Алексей Хворостян продолжает большой гастрольный тур «Я служу России», который организован совместно с Министерством обороны РФ.

Первые патриотические концерты прошли еще в начале лета этого года. Выступления Алексея Хворостяна прошли при полном аншлаге в Самаре и в поселке Рощинский. Сейчас певец готовится к концертам в военных гарнизонах Ульяновска, Рязани, Тулы, Энгельса и поселка Шиханы.

Артист отмечает, что цель тура не в выкриках патриотичных лозунгов, а в налаживании диалога со зрителями, особенно с подрастающим поколением. По словам Хворостяна, у них с Минобороны РФ получился плодотворный тандем, который уже приносит результаты.

«Большое счастье, что жизнь свела меня с людьми, которые всецело разделяют эти мысли. Спасибо РСПП, спасибо Министерству обороны!» — поблагодарил артист ведомство за поддержку.

Заместитель по военно-политической работе Министерства обороны, полковник Павел Олексюк рассказал, что концертный тур уже приобрел народный характер, а его главный девиз «Я служу России» находит отклик в сердца многих зрителей и становится символом патриотизма. Как сообщает ИА «Ветеранские вести», в ведомстве задумались о новом подробном проекте, который бы сфокусировался на воспитании подрастающего поколения.

На днях замминистра обороны РФ Николай Панков во время посещения Оренбургского президентского кадетского училища (ОПКУ) подчеркнул, что очень важно воспитывать молодежь на правильных примерах.