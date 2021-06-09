Режиссер Надеин объяснил, почему уместно считать Горбачева виновным в развале СССР

Санкт-Петербург, 9 июня. Экс-президент СССР Михаил Горбачев причастен к развалу Советского Союза. Такое мнение высказал режиссер-документалист Сергей Надеин.

Соответствующий вопрос прозвучал во время брифинга, который провела Медиагруппа «Патриот». Он посвящен судьбе военнослужащих Западной группы войск (ЗГВ), которая была переброшена из Германии в Советский Союз по указанию Горбачева. Также речь идет о роли последнего руководителя СССР в событиях в стране.

Как передает Федеральное агентство новостей, действительный член Арктической академии РАН, режиссер-документалист Сергей Надеин отметил, что обвинения исторических личностей в чем-либо спустя время не являются проблемой, поскольку таких случаев происходило немало. При этом режиссер указал, что за проступки подчиненных всегда отвечали руководители.

«Даже если кто-то из его помощников неправильно отработал должностные обязанности, отвечать в любом случае будет руководитель. И им тогда был Горбачев», — подчеркнул Надеин.

Он добавил, что никому не будет интересен тот факт, что кто-то неправильно понял указание начальства. В армии есть командиры, которые за всех отвечают. В случае со страной есть один руководитель, который несет всю ответственность на себе.

Ранее сообщалось, что в ходе брифинга в медиацентре «Патриот» Надеин также ответит на вопрос, что могла получить Россия от Германии вместо «спасибо» после переброски ЗГВ.