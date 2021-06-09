Названы главные народные приметы на 9 июня

Москва, 9 июня. Народно-христианский праздник Федорин день отмечается 9 июня. В древности в эту дату старались не подметать полы и обращали внимание на приметы.

Праздник получил название в честь святой мученицы Феодоры, пострадавшей за веру в период гонения на христиан. Правитель Александрии Евстратий осудил ее и отправил в темницу, но святая все равно не отреклась от своей веры, из-за чего ее отослали в блудный дом. Оттуда Феодору спас воин Дидим, который тоже придерживался христианства. За это святую и ее спасителя казнили.

В древности 9 июня связывали с поговоркой: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день не подметали полы и не выносили мусор из избы, чтобы не намести беду или не обидеть домового. Кроме того, на Федорин день запрещалось выяснять отношения, иначе можно было разругаться навсегда, пишет Vsyamagik.ru.

Главные народные приметы на 9 июня касаются погоды. Например, если на улице солнечно и при этом громко стучит дятел, то стоит ждать дождя. О скорых осадках говорит и шум леса. Духота во время восхода солнца на 9 июня может предрекать ненастье, а не высыхающая ночная роса — грозу, сообщает ТОЛК.

Древний славянский праздник Ярило Мокрый (или Трибогов день) отмечался 4 июня. Раньше в этот день в деревнях устраивали совместные пиры, традиционными блюдами на которых были блины и яичница.