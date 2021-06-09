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09 июня 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Названы главные народные приметы на 9 июня

Общество
Названы главные народные приметы на 9 июня
pixabay.com

Москва, 9 июня. Народно-христианский праздник Федорин день отмечается 9 июня. В древности в эту дату старались не подметать полы и обращали внимание на приметы.

Праздник получил название в честь святой мученицы Феодоры, пострадавшей за веру в период гонения на христиан. Правитель Александрии Евстратий осудил ее и отправил в темницу, но святая все равно не отреклась от своей веры, из-за чего ее отослали в блудный дом. Оттуда Феодору спас воин Дидим, который тоже придерживался христианства. За это святую и ее спасителя казнили.

В древности 9 июня связывали с поговоркой: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день не подметали полы и не выносили мусор из избы, чтобы не намести беду или не обидеть домового. Кроме того, на Федорин день запрещалось выяснять отношения, иначе можно было разругаться навсегда, пишет Vsyamagik.ru.

Главные народные приметы на 9 июня касаются погоды. Например, если на улице солнечно и при этом громко стучит дятел, то стоит ждать дождя. О скорых осадках говорит и шум леса. Духота во время восхода солнца на 9 июня может предрекать ненастье, а не высыхающая ночная роса — грозу, сообщает ТОЛК.

Древний славянский праздник Ярило Мокрый (или Трибогов день) отмечался 4 июня. Раньше в этот день в деревнях устраивали совместные пиры, традиционными блюдами на которых были блины и яичница.

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приметы июнь святая феодора федорин день
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