Захарова раскритиковала методы расследования войны в Югославии

Москва, 9 июня. Международные институты в рамках расследования войны на территории Югославии проявляют предвзятость. Внимание на это обратила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Своим мнением дипломат поделилась на фоне решения об отклонении апелляции о пересмотре приговора бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Суд вынес решение о его пожизненном заключении. Мужчину признали виновным в геноциде и преступлениях против человечества.

Ранее апелляционная палата трибунала в Гааге поддержала решение о пожизненном сроке для Младича. Приговор был вынесен в 2017 году.