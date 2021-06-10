Экономисты рассказали, сколько будет стоит доллар к концу июня

В пятницу, 11 июня, Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 0,5%, до 5,5%. Если же ставку повысят на 0,75%, до 5,75%, то курс рубля укрепится. В июне доллар будет стоить 70–72 рубля, считают опрошенные ФАН аналитики и экономисты.

Рубль растет

Согласно данным Московской биржи, рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей.

На 10:27 по московскому времени доллар расчетами «завтра» снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля. Курс евро упал на 30 копеек, достигая 87,73 рубля.

Рубль остается сырьевой валютой

Как отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, российский рубль остается сырьевой валютой. Поэтому его колебания в июне будут в значительной степени определяться ценами на нефть. Естественно, внимание рынков будет также приковано к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Санкционная тема в отношении России вечна. Однако не думаю, что можно ожидать какие-то важные для рынков новости по данному вопросу. Поэтому политика временно отойдет на второй план. Доля иностранных инвесторов в ОФЗ 18,8%, во free float — количество акций в свободном обращении — российских компаний 30–40%. В целом влияние иностранных финансовых спекулянтов на российский рубль остается значительным, хотя значительно меньше, чем несколько лет назад», — пояснил Александр Разуваев.

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По его словам, в июне будут закрываться реестры акционеров по выплате дивидендов за 2020 год по акциям российских компаний, покупка бумаг под дивиденды — одна из самых распространенных биржевых стратегий. Однако, чтобы купить российские акции на Московской бирже, для начала нужно купить российский рубль. Будет, конечно, и обратная ситуация: курс рубля будет значительно влиять на котировки префов «Сургутнефтегаза», так как дивиденды по данным бумагам в значительной степени зависят от рублевой переоценки валютной подушки в размере около 47 млрд. долларов.

«Однако главное для курса рубля — заседание Банка России, которое состоится 11 июня. Проблема инфляции стоит очень остро для российских монетарных властей. Росстат зафиксировал в мае инфляцию на уровне 0,7% м/м и 6,0% г/г. Инфляционные ожидания граждан находятся на четырехлетнем максимуме. В мае они составили 11,3% на год вперед. Сопоставимый уровень инфляционных ожиданий наблюдался в начале 2017 года, когда ключевая ставка составляла 10% годовых, а не 5%, как сейчас», — добавил Александр Разуваев.

Эксперт заметил, что консенсус аналитиков Bloomberg дает повышение ключевой ставки Банком России на 0,25%. В пятницу, 11 июня, Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 0,5%, до 5,5%.

«Повышение ставки на 0,5% уже заложено в котировки российского рубля, а вот если повышение будет только на 0,25%, можно ожидать ослабления российской валюты. Если же ставку повысят на 0,75%, до 5,75%, то курс рубля укрепится. В июне месяце ориентируюсь, что доллар будет стоить 70–72 рубля», — заключил Александр Разуваев.

Три причины

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что в настоящее время российский рубль стабильно укрепляется за счет нескольких факторов одновременно. Во-первых, дорожает нефть и наверняка котировки останутся на текущем уровне или даже немного вырастут в ближайшее время.

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«Прогнозы по росту спроса со стороны МЭА и ОПЕК+ оправдываются, по мере восстановления глобальной экономики и сокращения запасов в мире потребление будет расти», — пояснил Артем Деев.

Во-вторых, заметил аналитик, перед встречей лидеров США и России геополитический новостной фон относительно стабилен и позитивен, резких заявлений и новых санкций со стороны Белого дома не ожидается. В-третьих, сегодня и до конца недели рубль укрепляется на ожидании итогов заседания ЦБ РФ: регулятор может поднять ключевую ставку на 0,25–0,5%, чтобы сдержать рост инфляции (которая по итогам мая выросла до 6%).

«После увеличения ставки в течение следующей недели курс рубля может укрепиться до 71,0 рубля за доллар и 87,0 за евро. Ближе к концу месяца налоговый период и высокий спрос на рублевую ликвидность поддержат курс национальной валюты. Если не произойдет каких-то негативных событий для российского валютного рынка (резкие заявления из Вашингтона, новые ограничения, падение нефтяных котировок), можно ожидать закрепления курса рубля на этих позициях до конца июня», — заключил Артем Деев.

Ранее Петербургский международный экономический форум выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.