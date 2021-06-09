Германия попросила Байдена обсудить на встрече с Путиным вопрос разоружения

Берлин, 9 июня. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин попросил президента США Джо Байдена включить в повестку встречи с российским лидером Владимиром Путиным вопрос разоружения.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом 16 июня в Женеве. Для российского лидера поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом в 2021 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что у Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи Путина и Байдена. По его словам, нормализация российско-американских отношений возможна исключительно при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.