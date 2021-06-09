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09 июня 15:39
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новостей
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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«Танцы с бубном»: Запад высмеяли за пустые угрозы отключить Россию от SWIFT

Экономика
«Танцы с бубном»: Запад высмеяли за пустые угрозы отключить Россию от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июня. Пользователи Сети прокомментировали заявление исполнительного директора Российской национальной ассоциации SWIFT Романа Чернова. Он указал, что РФ не будут отключать от системы.

По словам представителя РОССВИФТ, отключение России не окажется выгодно никому. Страна и дальше будет подключена к платежной системе, как выяснилось из заявления Чернова.

Ранее в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Отечественная альтернатива появилась на фоне первых заявлений западных политиков о возможности отключения от SWIFT, напоминает ФАН. Пользователи Сети в свою очередь уверены, что заявление Чернова — «не повод для прекращения создавать свое».

«Россия не особо-то и переживала», — отмечают они.

Один из читателей указал на отношение соседней страны к новостям о том, что Россию от SWIFT не собираются отключать.

«Расстроили Украину, а ведь они так об этом мечтали», — пишут в комментариях.

«Все эти призывы отключить есть не что иное, как танцы с бубном», — считают пользователи.

Рисков отключения России от SWIFT не увидели и в Центробанке РФ. О позиции регулятора рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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Все новости / Экономика / «Танцы с бубном»: Запад высмеяли за пустые угрозы отключить Россию от SWIFT
россия запад swift комментарии чернов в Сети
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