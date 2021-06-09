«Танцы с бубном»: Запад высмеяли за пустые угрозы отключить Россию от SWIFT

Москва, 9 июня. Пользователи Сети прокомментировали заявление исполнительного директора Российской национальной ассоциации SWIFT Романа Чернова. Он указал, что РФ не будут отключать от системы.

По словам представителя РОССВИФТ, отключение России не окажется выгодно никому. Страна и дальше будет подключена к платежной системе, как выяснилось из заявления Чернова.

Ранее в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Отечественная альтернатива появилась на фоне первых заявлений западных политиков о возможности отключения от SWIFT, напоминает ФАН. Пользователи Сети в свою очередь уверены, что заявление Чернова — «не повод для прекращения создавать свое».

«Россия не особо-то и переживала», — отмечают они.

Один из читателей указал на отношение соседней страны к новостям о том, что Россию от SWIFT не собираются отключать.

«Расстроили Украину, а ведь они так об этом мечтали», — пишут в комментариях.

«Все эти призывы отключить есть не что иное, как танцы с бубном», — считают пользователи.

Рисков отключения России от SWIFT не увидели и в Центробанке РФ. О позиции регулятора рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.