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Она будет общедоступной: Осташко рассказал, что будет делать с техникой ФБК

  /   Обновлено: 09 июня 2021 19:22
Общество
Она будет общедоступной: Осташко рассказал, что будет делать с техникой ФБК
Новостное агентство «Харьков».  / 

Ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко рассказал, что он и его команда на комиссионных торгах приобрели технику, принадлежащую в прошлом ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Цена всей техники на комиссионной закупке составила менее миллиона рублей, об этом рассказал Руслан Осташко в беседе с ФАН.

«Почему не пришли на торги представители ФБК — большой вопрос. Ощущение, что у них есть некоторая паника после заключения Алексея Навального и из-за того, что Люба Соболь находится под домашним арестом и компромат на нее вылился достаточно серьезный», — рассказал собеседник ФАН.

Руслан Осташко объяснил, что данная техника была изъята из офиса ФБК, то есть люди за ней работали.

«На одном из ноутбуков четко видно, что его пытались уничтожить в момент прихода судебных приставов. Там разломан экран, а приставы бережно относятся к технике, и, скорее всего, это было сделано в момент их прихода в офис, перед изъятием. Там есть некоторые интересные приборы, например сканер альфа-гамма частот, который считывает радиационные излучения. Это единственный бытовой прибор в мире, который на основании излучения этих частот дает информацию о том, отравлен продукт или нет», — рассказал собеседник ФАН.

Она будет общедоступной: Осташко рассказал, что будет делать с техникой ФБК
Федеральное агентство новостей  / 

Руководитель издания PolitRussia добавил, что еще был прибор, который анализирует наличие жучков, — селективный индикатор поля.

«Также мы нашли четыре микросистемных блока. Они размером с пачку сигарет, а это полноценные компьютеры, но не с операционной системой, там что-то более низкого уровня. Это делается для того, чтобы информацию оттуда не смогли скопировать», — пояснил Осташко.

Сейчас техника опломбирована и находится на хранении в банке. Какая информация находится на данных носителях и что будет с этой техникой в дальнейшем — пока остается загадкой.

Руслан Осташко рассказал, что в ближайшее время они начнут разбираться с тем, как правильно эту технику изучать, а в дальнейшем будут предавать максимальной огласке извлеченную информацию.

«Все материалы, которые найдем, будут растиражированы на электронные носители и розданы представителям СМИ и общественности для дальнейшего анализа. Эту информацию мы не будем закрывать, как есть она, так мы ее будем готовы отдать», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Также Осташко рассказал, что ни один из представителей ФБК на комиссионные торги не явился и никаких действий, чтобы ее заполучить, не было.

Сегодня, 9 июня, в Москве прошло первое заседание по иску прокуратуры Москвы о признании структур Навального «Фонда борьбы с коррупцией»1, «Фонда защиты прав граждан» (ФБК, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими.

Само судебное разбирательство осталось без внимания общественности, что еще раз доказывает отсутствие поддержи блогера.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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навальный осташко иноагенты
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