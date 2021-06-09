Термопушки могут стать новым способом добычи воды в Крыму

Симферополь, 9 июня. Перебрасывание дождевых облаков с юга крымского полуострова позволит обеспечить водой для полива сельское хозяйство региона. Это можно сделать с помощью термопушек.

Инновационный способ добычи воды из атмосферы предложил доктор географических наук, действующий член Крымской академии наук профессор Александр Холопцев, сообщает РИА Новости Крым. Он отметил, что осадки в республике распределяются неравномерно.

Скачкообразное распределение осадков происходит из-за Крымских гор. Пар поднимается облаками по склонам гор, где из-за холодной температуры в высотах конденсируются в осадки именно в горах. После возвышенностей облака движутся по полуострову уже «сухими». Если помочь облакам сохранить воду, то вопрос распределения осадков можно было бы решить.

Ученый заявил, что необходимого эффекта можно добиться с помощью подогрева облаков. Однако если подогревать воздух «где попало», то может произойти термическая конвекция. Это может привести к сильным ливням и даже граду.

Несмотря на это, специалистам уже удалось смоделировать движение облаков и рассчитать скорость ветра, высоту и крутизну склонов и параметры воздуха, благодаря чему был определен необходимый градус нагрева. Это можно осуществить с помощью термопушек, но практического подтверждения эффективности такого метода пока нет.

Недавно туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым. Они отметили местную природу и продукты.