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09 июня 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Главная «ментоняшка» страны из Петербурга Надежда Следнева покидает МВД

Общество
Главная «ментоняшка» страны из Петербурга Надежда Следнева покидает МВД
Prt Scr instagram.com  /  @nadyasledneva

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудница полиции, которую пользователи Сети прозвали «ментоняшкой», прославилась в 2015 году, когда стала делиться откровенными снимками на своих страницах в соцсетях. Правда, ей так и не удалось стать профессиональным блогером — сейчас у нее чуть менее 2,5 тыс. подписчиков в Instagram, но Надежда Следнева продолжает вести авторский блог.

О своем уходе из правоохранительных органов Надежда рассказала подписчикам — сопроводила фотографию фасада ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подписью: «Всего хорошего, скучать буду по цветочкам».

По информации источника ФАН, Надежда Следнева, устроившись на работу в полицию, пошла по стопам своих родителей — отец и мать девушки тоже силовики. Мама работала в тыловом подразделении главка МВД, а отец — участковый из Невского района Санкт-Петербурга.

Главная «ментоняшка» страны из Петербурга Надежда Следнева покидает МВД
Prt Scr instagram.com  / @nadyasledneva

ФАН ранее сообщал, 9 июня также покинул свой пост глава Кумторкалинского района Дагестана Салим Токаев. Он уточнил, что попросил об отставке врио главы Дагестана Сергея Меликова еще 8 июня. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет его заместитель Дагир Абдурагимов.

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отставка полиция надежда следнева ментоняшка
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