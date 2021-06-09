Главная «ментоняшка» страны из Петербурга Надежда Следнева покидает МВД

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудница полиции, которую пользователи Сети прозвали «ментоняшкой», прославилась в 2015 году, когда стала делиться откровенными снимками на своих страницах в соцсетях. Правда, ей так и не удалось стать профессиональным блогером — сейчас у нее чуть менее 2,5 тыс. подписчиков в Instagram, но Надежда Следнева продолжает вести авторский блог.

О своем уходе из правоохранительных органов Надежда рассказала подписчикам — сопроводила фотографию фасада ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подписью: «Всего хорошего, скучать буду по цветочкам».

По информации источника ФАН, Надежда Следнева, устроившись на работу в полицию, пошла по стопам своих родителей — отец и мать девушки тоже силовики. Мама работала в тыловом подразделении главка МВД, а отец — участковый из Невского района Санкт-Петербурга.

Prt Scr instagram.com / @nadyasledneva

ФАН ранее сообщал, 9 июня также покинул свой пост глава Кумторкалинского района Дагестана Салим Токаев. Он уточнил, что попросил об отставке врио главы Дагестана Сергея Меликова еще 8 июня. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет его заместитель Дагир Абдурагимов.