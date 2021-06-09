Сыграет ли Россия с Украиной на Евро-2020, кто сильнее, возможен ли матч в Петербурге

После презентации Украиной провокационной формы для своей сборной на чемпионате Европы многим стало любопытно, придется ли российским футболистам играть с украинскими спортсменами и может ли этот матч состояться в Петербурге. ФАН отвечает на эти вопросы. Также в преддверии Евро-2020 постараемся сравнить сборные России и Украины.

Когда и где могут встретиться сборные России и Украины

Последний раз сборные России и Украины играли 1999 году. Тот матч был чрезвычайно драматичным и закончился вничью, а РФ тогда лишилась возможности продолжить борьбу на Евро-2000. Больше наши сборные не встречались, а с сезона 2014/2015 на официальных турнирах УЕФА и ФИФА по политическим соображениям Украину и Россию стараются максимально развести при жеребьевке и даже на стадии плей-офф.

На Евро-2020, где присутствуют обе команды, Россия и Украина теоретически могут встретиться при соблюдении нескольких условий.

Вариант №1

Сборная России побеждает в своей группе и выходит в 1/8 финала с первого места; Украина в своей группе становится второй. После этого и Россия, и Украина проходят горнило 1/8 финала — тогда они должны встретиться в четвертьфинале, который пройдет в Мюнхене.

Вариант №2

Сборная Украины занимает в своей группе первое место; Россия выходит в плей-офф со второй позиции. Опять-таки обе команды побеждают соперников в 1/8 финала, а затем получают возможность схлестнуться очно, встретившись в четвертьфинальном матче, который пройдет в Баку.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Возможен ли четвертьфинальный матч Россия — Украина в Петербурге

Нет, такая возможность исключена.

На петербургской «Газпром Арене» пройдут три матча групп B и E, два матча с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов.

12 июня: Бельгия — Россия

14 июня: Польша — Словакия

16 июня: Финляндия — Россия

18 июня: Швеция — Словакия

21 июня: Финляндия — Бельгия

23 июня: Швеция — Польша

2 июля: матч 1/4 финала

Однако уже известно, что ни при каком раскладе в петербургском четвертьфинале Россия с Украиной не встретятся.

Отметим также, по мнению спортивных экспертов, УЕФА в любом случае постарается развести сборные России и Украины, если только обе эти команды не пробьются в финал Евро-2020. Но давайте будем реалистами: шансов на финал Россия — Украина, скажем мягко, маловато.

Невские Новости /

Чья сборная сильнее — России или Украины

На самом деле силы сборных России и Украины перед Евро-2020 вполне соотносимы. Обе команды не блестяще выступают последний год, но при этом имеют хорошие шансы на выход из своих групп.

На сегодня сборная России занимает 38-ю строчку рейтинга ФИФА, Украина — на 24-й позиции.

В клубном рейтинге УЕФА Россия занимает восьмое место, Украина — 12-е. При этом украинские клубы в последнее время выступают в еврокубках успешнее российских. В рейтинге клубов «Шахтер» на 18-м месте, «Зенит» — 28-м, «Динамо» Киев — 31-м, ЦСКА — на 38-м месте.

Средний возраст игроков сборной России — 27,9 года; Украины — 26,4. Украинская сборная — одна из самых молодых на Евро-2020.

Для сборной России это будет шестое выступление на чемпионатах Европы. Лучший результат — бронза на Евро-2008.

Для Украины это третий в истории и третий подряд финал Евро, но выступала команда неудачно.

Очно сборные России и Украины встречались дважды. В сентябре 1998 года Украина в домашнем матче обыграла Россию со счетом 3:2, а через год команды вничью сыграли в Москве (1:1). Гол Шевченко, забитый в наши ворота из-за роковой ошибки Филимонова, лишил Россию финала Евро-2000.

Что ж, возможно, пришла пора поквитаться на футбольном поле.

Напомним, чемпионат Европы, перенесенный из-за COVID-19, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.