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09 июня 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Расстрелявший приставов житель Адлера имеет крупный долг за «коммуналку»

Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера имеет крупный долг за «коммуналку»
Кадр из фильма «Школьный стрелок»

Сочи, 9 июня. Хозяин дома в Адлере, устроивший расстрел сотрудников ФССП, крупно задолжал по оплате коммунальных услуг.

По данным источника ФАН, сумма долга стрелявшего мужчины составляет практически 200 тысяч рублей.

Наша редакция установила личность стрелка, который открыл огонь по судебным приставам. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в одном из домов по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Судебные исполнители прибыли на адрес, чтобы обсудить вопрос сноса здания.

Взбешенный таким решением суда домовладелец начал палить по приставам из огнестрельного оружия. В результате двое сотрудников ФССП погибли. Позже злоумышленник объяснил свой мотив и заявил, что не жалеет о содеянном.

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стрельба смерть приставы адлер
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