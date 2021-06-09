Расстрелявший приставов житель Адлера имеет крупный долг за «коммуналку»

Сочи, 9 июня. Хозяин дома в Адлере, устроивший расстрел сотрудников ФССП, крупно задолжал по оплате коммунальных услуг.

По данным источника ФАН, сумма долга стрелявшего мужчины составляет практически 200 тысяч рублей.

Наша редакция установила личность стрелка, который открыл огонь по судебным приставам. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в одном из домов по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Судебные исполнители прибыли на адрес, чтобы обсудить вопрос сноса здания.

Взбешенный таким решением суда домовладелец начал палить по приставам из огнестрельного оружия. В результате двое сотрудников ФССП погибли. Позже злоумышленник объяснил свой мотив и заявил, что не жалеет о содеянном.