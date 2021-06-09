Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 9 июня. Малые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели артиллерийские и ракетные стрельбы у берегов Камчатки. Об этом информирует пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Согласно информации, в состав ударной группы вошли МРК «Смерч» и «Разлив», а также малые противолодочные суда «Холмск» и «Усть-Илимск», передает «Контингент».

Известно, что в ходе учебно-тренировочных маневров экипажи отрабатывали уничтожение ракет-мишеней «Саман» с применением зенитно-ракетного комплекса «Оса» и корабельных артиллерийских установок, а также поражение целей на море.

Ранее корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря. В учениях были задействованы базовые тральщики ВМФ РФ БТ-100, БТ-114 и БТ-232.