Психиатр оценил влияние антистресс-игрушек на детей

Москва, 9 июня. Детям нравятся такие игрушки, как симпл-димпл, поп-ит, спиннер или сквиш. Действительно ли они успокаивают ребенка, рассказал психиатр Лев Пережогин.

Вопреки распространенному мнению об успокаивающем воздействии приятных на ощупь игрушек с кнопками, их нельзя назвать антистрессом. Монотонные движения типа нажатий и сжиманий утомляют, а не успокаивают, заявил Пережогин в беседе с Общественной службой новостей.

«Все монотонное не успокаивает, а утомляет», — подчеркнул врач.

Подобные игрушки также не предназначены для развития моторики. Их следует заменить конструкторами, раскрасками и мини-бильярдами. Ребенка всегда можно занять тихим и спокойным делом, которое подойдет для его психического, интеллектуального и физического развития.

Самыми популярными игрушками у российских мальчиков стали бластеры и пистолеты, а у девочек – плюшевые изделия. Особый интерес дети питают к фигуркам аниме-персонажей, конструкторам и машинкам.