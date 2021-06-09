Пашинян: передача Баку армянского военного способствует деэскалации ситуации

Ереван, 9 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян приветствовал возвращение азербайджанской стороной армянского бойца, захваченного ранее в плен.

Пашинян заявил, что возвращение армянского военнослужащего из азербайджанского плена создает благоприятные условия для деэскалации напряженной ситуации, сложившейся на границе двух соседних государств на протяжении нескольких последних месяцев.

Ранее сообщалось, что руководитель армянского правительства объяснил поражение в карабахском конфликте 2020 года словами: «Бог отвернулся от Армении».