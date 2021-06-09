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09 июня 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Пашинян: передача Баку армянского военного способствует деэскалации ситуации

Армия
Пашинян: передача Баку армянского военного способствует деэскалации ситуации
Федеральное агентство новостей

Ереван, 9 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян приветствовал возвращение азербайджанской стороной армянского бойца, захваченного ранее в плен.

Пашинян заявил, что возвращение армянского военнослужащего из азербайджанского плена создает благоприятные условия для деэскалации напряженной ситуации, сложившейся на границе двух соседних государств на протяжении нескольких последних месяцев.

Ранее сообщалось, что руководитель армянского правительства объяснил поражение в карабахском конфликте 2020 года словами: «Бог отвернулся от Армении».

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Армения азербайджан пашинян
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