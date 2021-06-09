Белая бенгальская тигрица пополнила нижегородский зоопарк

Нижний Новгород, 9 июня. В зоопарке «Лимпопо» посетителям официально представили новую обитательницу — белую бенгальскую тигрицу по имени Вега. Хищница была привезена в зоопарк из цирка в Казани.

Нижегородский зоопарк предоставил лучшие условия недавно прибывшей бенгальской тигрице – новый вольер состоит из крытого павильона и уличной части. Сотрудники максимально точно воссоздали естественную среду обитания Веги: для тигрицы был создан искусственный водоем, высажены кустарники и деревья, в тени которых хищница прячется от солнечного зноя.

На днях сообщалось, что зоопарк Екатеринбурга ищет человека на должность «обнимателя животных». Руководство организации предупредило, что данная работа является серьезной и требует большой ответственности.