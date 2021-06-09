Престарелый педофил из Мордовии ответит за совращение 11-летней падчерицы

Саранск, 9 июня. Пенсионера из Мордовии обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и развращении малолетней падчерицы. За свои злодеяния мужчина ответит перед судом.

Ад длиною в четыре года для 11-летней школьницы начался в 2016 году. Несостоявшийся 67-летний отчим несколько раз надругался над дочерью сожительницы.

По информации ФАН, родительница все это время оставалась в неведении. О том, что ребенок стал жертвой насилия возлюбленного своей матери, девочка рассказала близкой подруге. Затем шокирующими подробностями поделилась с самой женщиной.

«После обращения потерпевшей и ее матери с заявлением о совершенных преступлениях, следственным отделом была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждены уголовные дела», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Мордовии.

Мужчина признался в содеянном и в свою очередь поведал обо всем стражам порядка.

Ранее ФАН писал, что Верховный суд Мордовии вынес окончательный приговор в отношении 48-летнего жителя региона. Надругавшийся над пятилетней внучкой мужчина проведет в колонии строгого режима 13 лет.