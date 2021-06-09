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09 июня 15:38
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15:36
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:31
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
Все новости

Президент РФ Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

Экономика
Президент РФ Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 9 июня. Запуск газоперерабатывающего завода «Газпрома» состоялся в Амурской области 9 июня. В мероприятии в онлайн-формате принял участие президент России Владимир Путин.

Российский лидер наблюдал за запуском в эксплуатацию предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа, сообщает РИА Новости.

«Знаю, что в него вложен колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», — заявил Путин.

Завод подключат к газопроводу «Сила Сибири». После выхода предприятия на полную мощность, будет производиться 60 млн кубометров гелия. Выход Амурского ГПЗ на полную проектную производительность позволит увеличить перерабатывающие мощности «Газпрома» на 80%, выпуск этана — в семь раз, а гелия — в целых 16 раз.

Госкомпания «Газпром» существенно увеличила доходы от экспорта природного газа. Согласно данным ФТС России, в январе-апреле 2021 года они увеличились на 46,8%.

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Газпром путин амурский гпз
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