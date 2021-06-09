Президент РФ Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

Москва, 9 июня. Запуск газоперерабатывающего завода «Газпрома» состоялся в Амурской области 9 июня. В мероприятии в онлайн-формате принял участие президент России Владимир Путин.

Российский лидер наблюдал за запуском в эксплуатацию предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа, сообщает РИА Новости.

«Знаю, что в него вложен колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», — заявил Путин.

Завод подключат к газопроводу «Сила Сибири». После выхода предприятия на полную мощность, будет производиться 60 млн кубометров гелия. Выход Амурского ГПЗ на полную проектную производительность позволит увеличить перерабатывающие мощности «Газпрома» на 80%, выпуск этана — в семь раз, а гелия — в целых 16 раз.

Госкомпания «Газпром» существенно увеличила доходы от экспорта природного газа. Согласно данным ФТС России, в январе-апреле 2021 года они увеличились на 46,8%.