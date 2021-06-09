Макрон продолжит тур по регионам Франции после инцидента с пощечиной

Париж, 9 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить плановую поездку по регионам республики, несмотря на провокацию с пощечиной во время визита в департамент Дром.

Информацию об этом подтвердил источник в кабинете министров страны. Ранее в ходе встречи с местными жителями лидер Франции подошел очень близко к заграждению, за которым находились люди. Один из них после попытки президента пожать руку ударил его по лицу. Злоумышленник был задержан.

После инцидента Макрон заявил о необходимости отстранять таких людей от контроля за ситуацией во время дискуссий. По его словам, агрессивно настроенные люди не достойны права голоса на дебатах.