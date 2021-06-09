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новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
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Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
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Депутат Игорь Лебедев обвинил журналистов в искажении его слов об Ирине Родниной

Политика
Депутат Игорь Лебедев обвинил журналистов в искажении его слов об Ирине Родниной
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / Михаил Метцель / duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат Госдумы Ирина Роднина — хороший человек и замечательный спортсмен, «но как депутат она — ноль». Столь нелестную характеристику в эксклюзивном интервью ФАН выдал другой российский парламентарий Игорь Лебедев. Он подчеркнул, что хорошо относится к прославленной советской фигуристке и уважает ее. При этом сообщения в прессе о его критике в адрес Родниной — это результат недопонимания со стороны журналистов, добавил Лебедев.

По сообщениям СМИ, ранее заместитель председателя нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что спортсменам не место в политике и Госдуме. В частности, он раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину.

«Толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит», — заявил тогда Лебедев.

«Яблоко от яблони недалеко падает!» — парировала его выпад Роднина, очевидно, намекнув на свою публичную пикировку с отцом Лебедева, Владимиром Жириновским, произошедшую в 2015 году.

«Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь, в Думе. Да замолчать нужно, сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компостирует, бессовестная. Помолчите!» — обрушился Жириновский на спортсменку.

На этот раз Игорь Лебедев сообщил ФАН, что к Родниной относится хорошо, но при этом подтвердил, что не видит смысла в ее нахождении в Госдуме.

«Вы, корреспонденты, умеете искажать информацию. Я не высказывался против Родниной лично. В своем интервью я сказал, что в праймериз партии «Единая Россия» принимают участие много бывших спортсменов. В том числе и те, кто был дисквалифицирован за допинг», — пояснил депутат.

Депутат Игорь Лебедев обвинил журналистов в искажении его слов об Ирине Родниной
politexpert.net  / Аврора Зорина

Лебедев, по его словам, просто выразил свое отрицательное отношение к подобным вещам, так как считает, что участие в загранкомандировках — это не работа, а «политический туризм». Он предложил поднять статистику по работе депутатов-спортсменов и убедиться: выступлений — нет, законопроектов — нет, участия в официальных мероприятиях по линии Госдумы — нет.

«Кто может упрекнуть Фетисова или Роднину в неблестящей спортивной карьере? Весь Советский Союз стоя аплодировал, когда Роднина каталась на коньках, а Фетисов играл в хоккей. К слову, наша сборная тогда играла лучше, чем сейчас. Но как от депутатов, толку от них — ноль», — заключил заместитель председателя Госдумы.

Лебедев добавил, что в Думе не нужны спортсмены, которые пришли туда «ради туризма». Участие же в праймериз спортсменов, дисквалифицированных за употребление допинга, он расценил как «унижение российского парламентаризма».

«Я не против Родниной. Далась она мне сто лет в обед. Хороший человек, замечательный спортсмен, но как депутат — ноль. Я просто вижу ее в зале, она каждый раз просто сидит, ничего не делает! Бабушки!» — добавил политик.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам депутат Светлана Журова убеждена, что спортсмены обладают всеми необходимыми навыками, чтобы успешно работать на политическом поприще.

«В Думе принимается достаточно большой пакет законодательных документов, относящихся к спорту. Зачастую юристам нужны объяснения от профессионалов в этой отрасли. Кроме того, люди, которые добились высоких результатов в спорте, имеют твердый характер, энергичны, ориентированы на результат. Это отражается на всем, в том числе и на их работе. Мы представляем субъекты, это тоже важно», — разъяснила депутат в разговоре с ФАН.

Лебедев заявил, что его нелестные слова о Родниной переврали журналисты
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

Журова добавила, что спортсмены спортсменам рознь, и призналась, что Лебедев заявил и ей тоже, что его слова о Родниной исказили.

«Лебедев говорит, что он не это имел в виду. Прежде всего, он говорил о дисквалифицированных спортсменах, которые пытаются идти в политику. На предварительном голосовании за кандидатов в состав регионального парламента от партии были выставлены кандидатуры двух спортсменок. Это были праймериз перед выборами в законодательное собрание субъекта Российской Федерации. Именно этот факт Игорь Лебедев и не одобрил», — сообщила свою версию событий олимпийская чемпионка.

Журова верит, что журналисты переиначили слова ее коллеги и некорректно раздули тему. К тому же, подчеркнула она, СМИ напутали и с выборами — многие написали, что упомянутые Лебедевым спортсмены идут из региона в Госдуму, а это не соответствует действительности.

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Все новости / Политика / Депутат Игорь Лебедев обвинил журналистов в искажении его слов об Ирине Родниной
светлана журова госдума игорь лебедев ирина роднина
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