Раскаяние Хованского может стать мотивом для смягчения наказания

Блогер Юрий Хованский признал вину и раскаялся в исполнении песни с оправданием терроризма, видео с заявлением блогера опубликовал Следственный комитет. Депутат Госдумы Александр Пятикоп отметил в комментарии ФАН, что признание вины может стать мотивом для смягчения наказания, однако решение будет принимать суд.

Хованского задержали в Петербурге в среду, в его квартире прошел обыск. По данным СК РФ, блогер исполнил песню с «публичными призывами к терроризму». В отношении Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По словам Александра Пятикопа, при принятии решения о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения будет учитываться, привлекался ли Хованский к ответственности ранее и что мотивировало его на поступок.

«Нужно смотреть, привлекался ли блогер ранее к различным видам ответственности, были ли замечания, предупреждения. Дальше нужно понимать, что мотивировало его на определенный контент. Как педагог, я всегда исхожу из сведений о семье. Прежде чем принимать решения, нужно посмотреть, что за семья, установить причинно-следственные связи. Если он признал вину и раскаялся, то это один из мотивов для смягчения наказания. Но принимать решение будут судебные инстанции. Пока что для анализа недостаточно данных», — заявил депутат.

Ранее источник из близкого окружения Хованского рассказал ФАН, что причиной преследования, предположительно, мог стать конфликт с другим YouTube-персонажем, а именно с Сергеем Ивановым (известен как Продюсер). Ранее между ними произошел конфликт, когда Юрий Хованский отказался занимать его сторону в конфликте с другим блогером — Стасом Васильевым («Ай, как просто!»).