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09 июня 15:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Раскаяние Хованского может стать мотивом для смягчения наказания

Общество
Раскаяние Хованского может стать мотивом для смягчения наказания
vk.com  /  Юрий Хованский

Блогер Юрий Хованский признал вину и раскаялся в исполнении песни с оправданием терроризма, видео с заявлением блогера опубликовал Следственный комитет. Депутат Госдумы Александр Пятикоп отметил в комментарии ФАН, что признание вины может стать мотивом для смягчения наказания, однако решение будет принимать суд.

Хованского задержали в Петербурге в среду, в его квартире прошел обыск. По данным СК РФ, блогер исполнил песню с «публичными призывами к терроризму». В отношении Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По словам Александра Пятикопа, при принятии решения о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения будет учитываться, привлекался ли Хованский к ответственности ранее и что мотивировало его на поступок.

«Нужно смотреть, привлекался ли блогер ранее к различным видам ответственности, были ли замечания, предупреждения. Дальше нужно понимать, что мотивировало его на определенный контент. Как педагог, я всегда исхожу из сведений о семье. Прежде чем принимать решения, нужно посмотреть, что за семья, установить причинно-следственные связи. Если он признал вину и раскаялся, то это один из мотивов для смягчения наказания. Но принимать решение будут судебные инстанции. Пока что для анализа недостаточно данных», — заявил депутат.

Ранее источник из близкого окружения Хованского рассказал ФАН, что причиной преследования, предположительно, мог стать конфликт с другим YouTube-персонажем, а именно с Сергеем Ивановым (известен как Продюсер). Ранее между ними произошел конфликт, когда Юрий Хованский отказался занимать его сторону в конфликте с другим блогером — Стасом Васильевым («Ай, как просто!»).

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Все новости / Общество / Раскаяние Хованского может стать мотивом для смягчения наказания
хованский пятикоп
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