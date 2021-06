«Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена

Вице-президент США Камала Харрис впервые посетила Гватемалу в своем новом статусе чиновника, ответственного за регулирование миграции через южную границу Штатов. Первым делом она попросила гватемальских беженцев «не приезжать». А после выдвинула ряд мер, направленных на искоренение причин бегства из центральноамериканской страны.

Что именно предложила Харрис, почему она просит беженцев не ехать в Америку и каковы шансы повлиять на ситуацию на границе США — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Харрис во время своей поездки в Гватемалу обратилась к мигрантам с просьбой не приезжать в Америку нелегально — Соединенные Штаты продолжат усиливать охрану границ и для мигрантов попытка пересечь ее может быть небезопасной.

«В качестве одного из наших приоритетов мы будем препятствовать нелегальной миграции. И я верю, что, если вы подойдете к нашей границе, вас развернут назад. Не приходите. Соединенные Штаты будут продолжать обеспечивать соблюдение наших законов и охранять нашу границу», — приводит слова вице-президента NBC News.

“As one of our priorities, we will discourage illegal migration. And I believe if you come to our border you will be turned back," VP Harris says. "Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border." https://t.co/YF7jiA4tox — NBC News (@NBCNews) June 8, 2021

Харрис сделала это заявление на совместной пресс-конференции в Патио-де-Ла-Пас с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. После она рассказала о целом ряде совместных проектов властей США и Гватемалы, которые будут затрагивать различные сферы, от предпринимательства до поддержки женщин. В конце марта с таким же заявлением выступила координатор американской администрации по южной границе Роберта Джейкобсон.

Федеральное агентство новостей /

Борьба с коррупцией

Главным вызовом для себя Харрис считает высокий уровень коррупции в Гватемале. Для борьбы с ней Министерство юстиции страны при поддержке Госдепа США создаст специальную комиссию, в которую войдут прокуроры и американские эксперты правоохранительных органов. Вместе они будут работать по трем направлениям.

Во-первых, будет усилено внимание к клептократии и дальнейшему судебному разбирательству таких дел. Во-вторых, будет расширено количество юридических консультантов и налажена подготовка кадров. В-третьих, будет проводиться отработка быстрого реагирования на случаи коррупции и «развертывание американских силовых структур». Также вице-президент заявила о создании должности Специального прокурора по борьбе с безнаказанностью (FECI).

.@DrGiammattei, the President of Guatemala, and I just met to discuss our nations’ shared priorities—in particular, addressing the root causes of migration. After our meeting, we made several significant announcements about the work ahead. https://t.co/FXjQB9QLs2 pic.twitter.com/FnT4QULgMr — Vice President Kamala Harris (@VP) June 7, 2021

По данным Transparency International, Гватемала на 2020 год занимала 149 место в рейтинге коррупции. Долгие годы страна была лидером в Латинской Америке по количеству взяток. Ситуация немного улучшилась в 2015 году, когда Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG) совместно с Генеральной прокуратурой арестовали сотрудников налогового управления страны и других ведомств. Но проблему это не искоренило, поскольку коррупция в Гватемале очень сильно переплетена с действующей властью, считает НКО.

Показателен случай, который произошел в 2017 году. Президент Джимми Моралес объявил главу антикоррупционной комиссии ООН Ивана Веласкеза персоной нон грата и приказал немедленно покинуть страну. Орган, созданный под эгидой Организации объединенных наций, работал в стране с 2006 года и главным результатом стало расследование в отношении порядка 200 чиновников, в том числе предыдущего президента Гватемалы Отто Перес Молина. К Моралесу у него тоже были претензии: комиссия установила, что около 8000 долларов, потраченных на предвыборную компанию, имеют неизвестное происхождение.

El presidente de Guatemala ordenó la expulsión del jefe anticorrupción de la ONU que lo investiga https://t.co/jU6PLLoClB pic.twitter.com/upauMn2cSB — Infobae América (@infobaeamerica) August 27, 2017

Противодействие торговле людьми

США намерены создать на базе Минюста Гватемалы и Госдепа специальную группу, которая бы занималась борьбой с похищением и торговлей людьми.

«Группа будет работать с американскими коллегами из правоохранительных органов в регионе для отслеживания операций по незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми. Они будут обмениваться разведданными и координировать действия правоохранителей», — говорится на сайте Белого дома.

Торговля людьми — также очень старая проблем для Гватемалы, хотя в последние годы статистика начала снижаться, с 673 в 2015 году до 316 жертв в 2018-м. По данным Детского фонда ООН (UNICEF), чаще всего страдают девочки: их с раннего возраста вовлекают в сексуальную эксплуатацию и заставляют работать в борделях. Нередко детей продают торговцам сами родители из-за высокого уровня бедности в стране. Трое из пяти гватемальцев живут менее чем на 3,1 доллара в день. Сексуальная эксплуатация — это большой бизнес с годовым оборотом 1,6 миллиарда долларов в год. ООН не раз упрекали власти Гватемалы в том, что они закрывают глаза на эту проблему.

Guatemala “closes its eyes” to rampant child sex trafficking https://t.co/htG9ab1hpC pic.twitter.com/ZMlwFMlmbF — STOP THE TRAFFIK (@STOPTHETRAFFIK) June 14, 2016

Поддержка молодых женщин

Среди мер, которые предложила Харрис для борьбы с коренными причинами миграции, есть и поддержка молодых женщин — на это планируется потратить 40 миллионов долларов в течение трех лет. Деньги пойдут на помощь в первую очередь коренным гватемалкам, которые сталкиваются с различными гендерными ограничениями и насилием. Планируется расширить их доступ к образованию, правосудию и другим возможностям.

«Один из лучших способов обеспечить женщинам власть и свободу действий — это обеспечить их экономическую независимость», — отметила Харрис.

VP Harris discusses gender equality, access to capital in Guatemala, following announcement of initiative to provide up to $40M for young women's empowerment.



"One of the best ways we can ensure that women have power and agency...is to make sure they have economic independence" pic.twitter.com/bqWuQNKkim — MSNBC (@MSNBC) June 8, 2021

По данным портала Statista.com, уровень гендерного разрыва в Гватемале в 2021 составляет 0,66 баллов. Это очень низкий показатель — последний раз его фиксировали в 2014 году. Женщины на 34% имеют меньше доступа к различным возможностям, чем мужчины. Гватемала также входит в число стран с самым высоким уровнем насильственной смертности среди представительниц слабого пола: в среднем это 9,7 на 100 тыс. человек. По данным 2013 года в стране погибли 748 женщин, получается по две смерти в день.

Страна также входит в так называемый «пояс проституции» в Латинской Америке, а в этот бизнес также вовлекаются в основном представительницы слабого пола.

Поддержка предпринимательства и строительство жилья

На инвестиции в развитие бизнеса и строительство домов в Гватемале Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить в общей сложности 48 миллионов долларов. Из них 22,5 млн пойдет на поддержку предпринимателей, которые будут создавать технологичные решения в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, телемедицина, сельское хозяйство, здравоохранение и другие.

Также Международная финансовая корпорация развития (DFC) направит 19,5 млн долларов на строительство домов в городах с высокими показателями миграции: Кецальтенанго, Кобан и Фраиханес. Вдобавок планируются инвестиции в 6 млн долларов в проект с Agro Atlantic, который поможет расширить банановое производство.

Global Look Press / Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

В вопросах восстановления экономики страны и развития предпринимательства тоже не все просто. В Гватемале порядка 60% населения и живут за чертой бедности, при этом 23% из них — в условиях крайней нищеты. Восемь из десяти детей из семей коренных народов страдают от хронического недоедания, которое ослабляет их иммунную систему и не позволяет их организму полноценно развиваться.

Развитие предпринимательства подрывает неравная ситуация с распределением богатства страны. Согласно исследованию, проведенному Union Bank of Switzerland (UBS), 260 гватемальцев владеют 56% национальной экономики. Такое сосредоточение не позволяет развивать полноценную экономику. В стране распространено сельское хозяйство: на его долю приходится 20% ВВП и там занято более 40% населения, однако ситуацию усугубляют частые стихийные бедствия, которые разрушают фрактуру.

#TheBorgenProject Exploring the Poverty Rate in Guatemala. Read Blog: https://t.co/TT1uNMsCP7 — NGO News (@_ngoo) August 9, 2017

Амбициозные планы

У Харрис амбициозные планы: среди них контроль гватемальской прокуратуры и решение проблем коррупции и торговли людьми; финансирование женщин и предпринимателей, строительства домов и развития сельского хозяйства. В истории страны их пытались решить международные организации, но совсем уйти не удалось ни от одной. В стране по-прежнему проблемы с экономикой и, как следствие, с бедностью, разгул уличной преступности и множественные фемициды — поэтому тысячи мигрантов караванами отправляются искать лучшую долю в США и другие страны. Удастся ли вице-президенту немного уменьшить поток беженцев, мы увидим в ближайшее время.