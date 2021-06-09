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15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
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15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
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«Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена

Латинская Америка
«Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена
 /  Федеральное агентство новостей

Вице-президент США Камала Харрис впервые посетила Гватемалу в своем новом статусе чиновника, ответственного за регулирование миграции через южную границу Штатов. Первым делом она попросила гватемальских беженцев «не приезжать». А после выдвинула ряд мер, направленных на искоренение причин бегства из центральноамериканской страны.

Что именно предложила Харрис, почему она просит беженцев не ехать в Америку и каковы шансы повлиять на ситуацию на границе США — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Харрис во время своей поездки в Гватемалу обратилась к мигрантам с просьбой не приезжать в Америку нелегально — Соединенные Штаты продолжат усиливать охрану границ и для мигрантов попытка пересечь ее может быть небезопасной.

«В качестве одного из наших приоритетов мы будем препятствовать нелегальной миграции. И я верю, что, если вы подойдете к нашей границе, вас развернут назад. Не приходите. Соединенные Штаты будут продолжать обеспечивать соблюдение наших законов и охранять нашу границу», — приводит слова вице-президента NBC News.

Харрис сделала это заявление на совместной пресс-конференции в Патио-де-Ла-Пас с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. После она рассказала о целом ряде совместных проектов властей США и Гватемалы, которые будут затрагивать различные сферы, от предпринимательства до поддержки женщин. В конце марта с таким же заявлением выступила координатор американской администрации по южной границе Роберта Джейкобсон.

Камала Харрис призвала мигрантов из Гватемалы не приезжать в США
Федеральное агентство новостей  / 

Борьба с коррупцией

Главным вызовом для себя Харрис считает высокий уровень коррупции в Гватемале. Для борьбы с ней Министерство юстиции страны при поддержке Госдепа США создаст специальную комиссию, в которую войдут прокуроры и американские эксперты правоохранительных органов. Вместе они будут работать по трем направлениям.

Во-первых, будет усилено внимание к клептократии и дальнейшему судебному разбирательству таких дел. Во-вторых, будет расширено количество юридических консультантов и налажена подготовка кадров. В-третьих, будет проводиться отработка быстрого реагирования на случаи коррупции и «развертывание американских силовых структур». Также вице-президент заявила о создании должности Специального прокурора по борьбе с безнаказанностью (FECI).

По данным Transparency International, Гватемала на 2020 год занимала 149 место в рейтинге коррупции. Долгие годы страна была лидером в Латинской Америке по количеству взяток. Ситуация немного улучшилась в 2015 году, когда Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью (CICIG) совместно с Генеральной прокуратурой арестовали сотрудников налогового управления страны и других ведомств. Но проблему это не искоренило, поскольку коррупция в Гватемале очень сильно переплетена с действующей властью, считает НКО.

Показателен случай, который произошел в 2017 году. Президент Джимми Моралес объявил главу антикоррупционной комиссии ООН Ивана Веласкеза персоной нон грата и приказал немедленно покинуть страну. Орган, созданный под эгидой Организации объединенных наций, работал в стране с 2006 года и главным результатом стало расследование в отношении порядка 200 чиновников, в том числе предыдущего президента Гватемалы Отто Перес Молина. К Моралесу у него тоже были претензии: комиссия установила, что около 8000 долларов, потраченных на предвыборную компанию, имеют неизвестное происхождение.

Противодействие торговле людьми

США намерены создать на базе Минюста Гватемалы и Госдепа специальную группу, которая бы занималась борьбой с похищением и торговлей людьми.

«Группа будет работать с американскими коллегами из правоохранительных органов в регионе для отслеживания операций по незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми. Они будут обмениваться разведданными и координировать действия правоохранителей», — говорится на сайте Белого дома.

Торговля людьми — также очень старая проблем для Гватемалы, хотя в последние годы статистика начала снижаться, с 673 в 2015 году до 316 жертв в 2018-м. По данным Детского фонда ООН (UNICEF), чаще всего страдают девочки: их с раннего возраста вовлекают в сексуальную эксплуатацию и заставляют работать в борделях. Нередко детей продают торговцам сами родители из-за высокого уровня бедности в стране. Трое из пяти гватемальцев живут менее чем на 3,1 доллара в день. Сексуальная эксплуатация — это большой бизнес с годовым оборотом 1,6 миллиарда долларов в год. ООН не раз упрекали власти Гватемалы в том, что они закрывают глаза на эту проблему.

Поддержка молодых женщин

Среди мер, которые предложила Харрис для борьбы с коренными причинами миграции, есть и поддержка молодых женщин — на это планируется потратить 40 миллионов долларов в течение трех лет. Деньги пойдут на помощь в первую очередь коренным гватемалкам, которые сталкиваются с различными гендерными ограничениями и насилием. Планируется расширить их доступ к образованию, правосудию и другим возможностям.

«Один из лучших способов обеспечить женщинам власть и свободу действий — это обеспечить их экономическую независимость», — отметила Харрис.

По данным портала Statista.com, уровень гендерного разрыва в Гватемале в 2021 составляет 0,66 баллов. Это очень низкий показатель — последний раз его фиксировали в 2014 году. Женщины на 34% имеют меньше доступа к различным возможностям, чем мужчины. Гватемала также входит в число стран с самым высоким уровнем насильственной смертности среди представительниц слабого пола: в среднем это 9,7 на 100 тыс. человек. По данным 2013 года в стране погибли 748 женщин, получается по две смерти в день.

Страна также входит в так называемый «пояс проституции» в Латинской Америке, а в этот бизнес также вовлекаются в основном представительницы слабого пола.

Поддержка предпринимательства и строительство жилья

На инвестиции в развитие бизнеса и строительство домов в Гватемале Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить в общей сложности 48 миллионов долларов. Из них 22,5 млн пойдет на поддержку предпринимателей, которые будут создавать технологичные решения в таких секторах, как возобновляемые источники энергии, телемедицина, сельское хозяйство, здравоохранение и другие.

Также Международная финансовая корпорация развития (DFC) направит 19,5 млн долларов на строительство домов в городах с высокими показателями миграции: Кецальтенанго, Кобан и Фраиханес. Вдобавок планируются инвестиции в 6 млн долларов в проект с Agro Atlantic, который поможет расширить банановое производство.

Камала Харрис призвала мигрантов из Гватемалы не приезжать в США
Global Look Press  /  Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

В вопросах восстановления экономики страны и развития предпринимательства тоже не все просто. В Гватемале порядка 60% населения и живут за чертой бедности, при этом 23% из них — в условиях крайней нищеты. Восемь из десяти детей из семей коренных народов страдают от хронического недоедания, которое ослабляет их иммунную систему и не позволяет их организму полноценно развиваться.

Развитие предпринимательства подрывает неравная ситуация с распределением богатства страны. Согласно исследованию, проведенному Union Bank of Switzerland (UBS), 260 гватемальцев владеют 56% национальной экономики. Такое сосредоточение не позволяет развивать полноценную экономику. В стране распространено сельское хозяйство: на его долю приходится 20% ВВП и там занято более 40% населения, однако ситуацию усугубляют частые стихийные бедствия, которые разрушают фрактуру.

Амбициозные планы

У Харрис амбициозные планы: среди них контроль гватемальской прокуратуры и решение проблем коррупции и торговли людьми; финансирование женщин и предпринимателей, строительства домов и развития сельского хозяйства. В истории страны их пытались решить международные организации, но совсем уйти не удалось ни от одной. В стране по-прежнему проблемы с экономикой и, как следствие, с бедностью, разгул уличной преступности и множественные фемициды — поэтому тысячи мигрантов караванами отправляются искать лучшую долю в США и другие страны. Удастся ли вице-президенту немного уменьшить поток беженцев, мы увидим в ближайшее время.

«Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Латинская Америка / «Не приезжайте»: Камала Харрис привезла в Гватемалу антимиграционную программу Байдена
сша гватемала безработица миграция
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