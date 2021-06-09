Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис



Порт-о-Пренс 9 июня. Миссия доброй воли Организации американских государств (ОАГ) прибыла на Гаити, чтобы оказать поддержку стране на фоне «тяжелой ситуации в области политики, безопасности и прав человека». Об этом сообщил президент Жовенель Моиз на официальной странице в Twitter.

Je me suis entretenu, ce mardi 8 juin, avec la mission de l’OEA. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Mon Administration a réaffirmé son engagement pour un dialogue franc qui doit déboucher sur l’organisation d’élections démocratiques. pic.twitter.com/opD7WZrQig — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) June 8, 2021

ОАГ получила приглашение правительства Гаити, в связи с чем и была отправлена миссия с трехдневным визитом с 8 по 10 июня.

Во время своего пребывания в Гаити представители ОАГ встретятся с заинтересованными лицами, в том числе с правительством, оппозицией и членами гражданского общества.

Цель миссии — провести диалог, который поспособствует свободным и справедливым выборам, запланированным на сентябрь и ноябрь.

Déclaration de la mission du Conseil permanent de l’OEA en Haïti pic.twitter.com/kjnhP6kaFi — OEA Haïti (@OEAHaiti) June 8, 2021

Членами миссии являются постоянные представители в ОАГ от США, Канады, Коста-Рики, Эквадора, Сент-Винсента и Гренадин. Решение отправить миссию ОАГ в Гаити было провозглашено в резолюции, принятой в марте, в которой организация выразила «обеспокоенность тяжелой ситуацией в области политики, безопасности и прав человека».

Жовенель Моиз сообщил 8 июня, что провел встречу с представителями ОАГ, на которой в центре внимания оказались вопросы здравоохранения и безопасности.

«Моя администрация вновь подтвердила свою приверженность к проведению открытого диалога, который поспособствует демократическим выборам», — написал Моиз.

Гаити переживает кризисный период, связанный с ростом насилия среди вооруженных группировок и всплеском случаев заражения СOVID-19.

Реакция оппозиции

Представители Народного патриотического фронта Гаити (FPP) заявили, что ОАГ также виновна в нынешней ситуации в стране, особенно после признания легитимными «последних нечестных выборов». По мнению политической организации, настоящей целью миссии ОАГ является попытка отвлечь внимание от реальных проблем в стране. В связи с этим FPP призвали другие партии проигнорировать приглашение ОАГ на встречу.

Активисты в Гаити объявили о намерении провести демонстрации с требованием о том, чтобы миссия ОАГ немедленно покинула страну. Противники утверждают, что ОАГ и ООГ помогают Моизу создать «коррумпированное государство, управляемое преступными бандами».

Seriously @BINUH_UN @OEAHaiti @Almagro_OEA2015 @OAS_official

That's what you're supporting in Haiti?

What about the rule of law?

You're helping the president to setup the craziest political gang in the history. This new parliament will be nothing but his cronies.#FreeHaiti pic.twitter.com/zAV0g8xsgy — Roudy Jeune (@Roudy_Jeune) March 31, 2021

ОАГ вместе с США и ООН поддерживают правительство Моиза и признали его легитимным президентом Гаити до 7 февраля 2022 года.

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Конституционный референдум

Визит миссии ОАГ был нанесен через день после того, как власти Гаити объявили о переносе сроков проведения референдума по принятию новой конституции, изначально запланированного на 27 июня, из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Конституционный референдум, сам акт проведения которого противоречит закону государства, был назначен по предложению Жовенеля Моиза. Текст проекта включает положения об упразднении должности премьер-министра, создании поста вице-президента, а также отказ от двухпалатного парламента. Таким образом, президент готов усилить исполнительную власть в ущерб законодательной. Глава островного государства не раз подчеркивал, что намерен создать систему государственного управления по образцу США.

Моиз планирует провести изменения и в судебной ветви власти. Так, должна быть создана еще одна высшая судебная инстанция и учрежден пост генерального прокурора. Кроме этого, авторы новой конституции предложили гарантировать женщинам не менее 35% руководящих должностей, а также снизить минимальный возраст на государственных должностях с 35 до 25 лет.

Узурпация власти

Оппозиция обвиняет Жовенеля Миома в узурпации власти, так как в соответствии с действующей Конституцией Гаити он должен был покинуть пост в начале февраля 2021 года, то есть ровно через пять лет после отставки предыдущего президента. Однако Моиз не намерен уходить с должности еще год. Он считает, что занял пост только в 2017 году из-за политического кризиса.

Федеральное агентство новостей /

В январе — феврале 2021 года прошла серия массовых протестов против президента. Участники обвиняли Моиза в узурпации власти и ответственности за похищения, а Вашингтон — в поддержке его режима.