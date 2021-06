Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис

Порт-о-Пренс 9 июня. Миссия доброй воли Организации американских государств (ОАГ) прибыла на Гаити, чтобы оказать поддержку стране на фоне «тяжелой ситуации в области политики, безопасности и прав человека». Об этом сообщил президент Жовенель Моиз на официальной странице в Twitter.

ОАГ получила приглашение правительства Гаити, в связи с чем и была отправлена миссия с трехдневным визитом с 8 по 10 июня.

Во время своего пребывания в Гаити представители ОАГ встретятся с заинтересованными лицами, в том числе с правительством, оппозицией и членами гражданского общества.

Цель миссии — провести диалог, который поспособствует свободным и справедливым выборам, запланированным на сентябрь и ноябрь.

Членами миссии являются постоянные представители в ОАГ от США, Канады, Коста-Рики, Эквадора, Сент-Винсента и Гренадин. Решение отправить миссию ОАГ в Гаити было провозглашено в резолюции, принятой в марте, в которой организация выразила «обеспокоенность тяжелой ситуацией в области политики, безопасности и прав человека».

Жовенель Моиз сообщил 8 июня, что провел встречу с представителями ОАГ, на которой в центре внимания оказались вопросы здравоохранения и безопасности.

Гаити переживает кризисный период, связанный с ростом насилия среди вооруженных группировок и всплеском случаев заражения СOVID-19.

Представители Народного патриотического фронта Гаити (FPP) заявили, что ОАГ также виновна в нынешней ситуации в стране, особенно после признания легитимными «последних нечестных выборов». По мнению политической организации, настоящей целью миссии ОАГ является попытка отвлечь внимание от реальных проблем в стране. В связи с этим FPP призвали другие партии проигнорировать приглашение ОАГ на встречу.

Активисты в Гаити объявили о намерении провести демонстрации с требованием о том, чтобы миссия ОАГ немедленно покинула страну. Противники утверждают, что ОАГ и ООГ помогают Моизу создать «коррумпированное государство, управляемое преступными бандами».

Seriously @BINUH_UN @OEAHaiti @Almagro_OEA2015 @OAS_official

That's what you're supporting in Haiti?

What about the rule of law?

You're helping the president to setup the craziest political gang in the history. This new parliament will be nothing but his cronies.#FreeHaiti pic.twitter.com/zAV0g8xsgy