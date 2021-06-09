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новостей
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:36
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
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Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис

Латинская Америка
Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис
Prt Scr twitter.com  /  @moisejovenel


Порт-о-Пренс 9 июня. Миссия доброй воли Организации американских государств (ОАГ) прибыла на Гаити, чтобы оказать поддержку стране на фоне «тяжелой ситуации в области политики, безопасности и прав человека». Об этом сообщил президент Жовенель Моиз на официальной странице в Twitter.

ОАГ получила приглашение правительства Гаити, в связи с чем и была отправлена миссия с трехдневным визитом с 8 по 10 июня.

Во время своего пребывания в Гаити представители ОАГ встретятся с заинтересованными лицами, в том числе с правительством, оппозицией и членами гражданского общества.

Цель миссии — провести диалог, который поспособствует свободным и справедливым выборам, запланированным на сентябрь и ноябрь.

Членами миссии являются постоянные представители в ОАГ от США, Канады, Коста-Рики, Эквадора, Сент-Винсента и Гренадин. Решение отправить миссию ОАГ в Гаити было провозглашено в резолюции, принятой в марте, в которой организация выразила «обеспокоенность тяжелой ситуацией в области политики, безопасности и прав человека».

Жовенель Моиз сообщил 8 июня, что провел встречу с представителями ОАГ, на которой в центре внимания оказались вопросы здравоохранения и безопасности.

«Моя администрация вновь подтвердила свою приверженность к проведению открытого диалога, который поспособствует демократическим выборам», — написал Моиз.

Гаити переживает кризисный период, связанный с ростом насилия среди вооруженных группировок и всплеском случаев заражения СOVID-19.

Реакция оппозиции

Представители Народного патриотического фронта Гаити (FPP) заявили, что ОАГ также виновна в нынешней ситуации в стране, особенно после признания легитимными «последних нечестных выборов». По мнению политической организации, настоящей целью миссии ОАГ является попытка отвлечь внимание от реальных проблем в стране. В связи с этим FPP призвали другие партии проигнорировать приглашение ОАГ на встречу.

Активисты в Гаити объявили о намерении провести демонстрации с требованием о том, чтобы миссия ОАГ немедленно покинула страну. Противники утверждают, что ОАГ и ООГ помогают Моизу создать «коррумпированное государство, управляемое преступными бандами».

ОАГ вместе с США и ООН поддерживают правительство Моиза и признали его легитимным президентом Гаити до 7 февраля 2022 года.

Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис
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Конституционный референдум

Визит миссии ОАГ был нанесен через день после того, как власти Гаити объявили о переносе сроков проведения референдума по принятию новой конституции, изначально запланированного на 27 июня, из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Конституционный референдум, сам акт проведения которого противоречит закону государства, был назначен по предложению Жовенеля Моиза. Текст проекта включает положения об упразднении должности премьер-министра, создании поста вице-президента, а также отказ от двухпалатного парламента. Таким образом, президент готов усилить исполнительную власть в ущерб законодательной. Глава островного государства не раз подчеркивал, что намерен создать систему государственного управления по образцу США.
Моиз планирует провести изменения и в судебной ветви власти. Так, должна быть создана еще одна высшая судебная инстанция и учрежден пост генерального прокурора. Кроме этого, авторы новой конституции предложили гарантировать женщинам не менее 35% руководящих должностей, а также снизить минимальный возраст на государственных должностях с 35 до 25 лет.

Узурпация власти

Оппозиция обвиняет Жовенеля Миома в узурпации власти, так как в соответствии с действующей Конституцией Гаити он должен был покинуть пост в начале февраля 2021 года, то есть ровно через пять лет после отставки предыдущего президента. Однако Моиз не намерен уходить с должности еще год. Он считает, что занял пост только в 2017 году из-за политического кризиса.

Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис
Федеральное агентство новостей  / 

В январе — феврале 2021 года прошла серия массовых протестов против президента. Участники обвиняли Моиза в узурпации власти и ответственности за похищения, а Вашингтон — в поддержке его режима.

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Все новости / Латинская Америка / Миссия ОАГ прибыла в Гаити в попытке урегулировать кризис
протесты гаити организация американских государств
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