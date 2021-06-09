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14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
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Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
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13:54
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Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США

Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 9 июня. Правда в суде в Гааге по делу о крушении рейса MH17 не прозвучит никогда, так как она навредит репутации Запада, считает политолог Евгений Сатановский.

Следствие заслушало показания нескольких свидетелей по делу об инциденте с малазийским «Боингом», потерпевшем крушение на территории Украины в 2014 году. Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал это событие, отметив, что очевидцы заявили о грохоте и взрыве, ввиду чего в суде сделали вывод, что ракета из ЗРК «Бук» якобы «была выпущена» именно ополчением Донбасса. Однако номер комплекса, имена и прочие данные о стрелявших в зале суда так и не прозвучали, подчеркнул политолог. По его словам, западные кураторы сейчас заняты предстоящей встречей глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, поэтому и допустили подобную промашку.

Обвинение по делу о крушении MH17 было заготовлено уже заранее, считает Сатановский. Он отметил, что никаких весомых доказательств до сих пор нет и они едва ли появятся. Эксперт напомнил о том, что в качестве подтверждения западной версии используются непонятные записи телефонных переговоров неизвестных лиц и другие странные материалы. Политолог уверен, что суд в Гааге пытается уцепиться за малейшие факты, чтобы не ударить в грязь лицом, а США не предъявляют доказательства потому, что их либо нет, либо они могут сыграть против Запада.

«Американцы никаких конкретных данных, к примеру, спутниковых фотографий и записей происходившего, не предоставляют. То ли их нет вообще, то ли там такое, что лучше их не показывать. Против них же и сработает», — высказался Сатановский, раскрыв неудобную для США правду.

В рамках проводимого следствия прозвучит еще много информации, однако правдивой среди нее не будет, уверен эксперт. По его словам, правда по этому делу не интересует ни Гаагу, ни Запад, ни Киев.

Ранее следствие в Гааге заявило о том, что останки двух пассажиров потерпевшего крушение рейса MH17 до сих пор так и не были обнаружены. В настоящий момент специалистам удалось найти и идентифицировать останки 296 человек, находившихся на борту самолета в момент катастрофы.

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украина самолет mh17 крушение гаага сатановский боинг свидетели
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