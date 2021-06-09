Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими

Санкт-Петербург, 9 июня. Нанятые со стороны рабочие проводили земляные работы в поселке Тельмана, где были найдены захоронения времен ВОВ.

Строительство на участке было запланировано еще до вступления в должность нового директора компании. Работа началась уже в период его руководства. Между тем основная сфера деятельности фирмы — не строительство, а управление недвижимостью, сообщил источник ФАН.

После снятия грунта были обнаружены останки бойцов Красной армии. О захоронении было необходимо оповестить компетентные органы и остановить работы. Строителям поручили продолжать.

Стройку позднее остановили правоохранители. В дальнейшем на участке были обнаружены танк и боеприпасы к нему. По факту уничтожения и повреждения захоронения было возбуждено уголовное дело.