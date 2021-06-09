Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ

Тверь, 9 июня. Оборонные предприятия Тверской области получат 3 миллиарда рублей в рамках госконтрактов с Минобороны РФ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей он указал, что речь идет о десятках долгосрочных проектов.

«По итогам прошлого года региональными предприятиями освоено порядка 4 миллиарда рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить 3,4 миллиарда рублей», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что основными исполнителями госзаказов являются Тверской вагоностроительный завод и НИИ «Центрпрограммсистем».

Ранее сообщалось, что министр обороны России проинспектирует в Твери Военную академию воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова и суворовское военное училище.