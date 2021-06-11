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Онищенко раскрыл правду о «нечувствительном к вакцине якутском штамме» COVID-19

  /   Обновлено: 11 июня 2021 11:07
Общество
Онищенко раскрыл правду о «нечувствительном к вакцине якутском штамме» COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, академик РАН, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал распространяющиеся в интернете страшилки о якобы новом якутском штамме коронавируса, который вызывает массовые заболевания, в том числе у сделавших прививку от COVID-19.

Отметим сразу, ни на одном серьезном ресурсе нет никакой информации о специфическом «нечувствительном к вакцине якутском штамме» COVID-19. Геннадия Онищенко, который раскрывает правду о причинах этого вброса, особенно возмущает, что различные недостоверные слухи СМИ распространяют якобы со ссылкой на людей с медицинским образованием.

«Видел эти ничем не подтвержденные заявления, что привитые от COVID-19 якобы массово заболевают из-за никому не известного «якутского штамма» коронавируса, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Тут одно из двух. Либо кто-то пытается любой ценой попиариться, заявить о себе, либо мы имеем дело с очередным этапом гибридной войны при помощи фейков.

В связи с этим в очередной раз прошу моих коллег-медиков проверять информацию, которую они транслируют в СМИ. Кроме того, напоминаю, в каждом регионе за ситуацию с COVID-19 отвечает региональный штаб, который возглавляет руководитель высокого ранга — вплоть до губернатора. Эти штабы должны серьезнее относиться к информированию населения, пресекая распространение непроверенных слухов».

Онищенко раскрыл правду о «нечувствительном к вакцине якутском штамме» COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

По словам парламентария, медийность в таких вопросах очень важна: до людей необходимо оперативно доносить грамотную информацию, при отсутствии которой начинают активно распространяться страшилки из интернета. Своевременное информирование населения — важная часть профилактики любых заболеваний, не только COVID-19, подчеркивает парламентарий.

«Властям нужно активнее брать ситуацию в свои руки. Мы не должны забывать, что пандемия COVID-19 с самого начала использовалась в качестве одного из орудий гибридной атаки на нас. Коронавирусная инфекция — это не только заболевание, которое наши медики научились хорошо лечить и от которого уже есть вакцины. В данном случае, повторю, мы имеем дело с гибридной проблемой.

Все эти вбросы имеют признаки информационно-террористической атаки, за которой стоят враждебные нам силы. А потом эти слухи подхватываются, видоизменяются, их начинают продвигать люди, которые не очень хорошо разбираются в вопросе. Именно поэтому властям надо постоянно доносить до граждан грамотную информацию», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, был впервые зафиксирован в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Всего в мире, по официальным данным, этой инфекцией заболели более 160 миллионов человек, более трех миллионов заболевших скончались.

В некоторых странах, в том числе в России, разработаны вакцины от COVID-19, сегодня во всем мире идет вакцинирование. В Европе и США решается вопрос о введении паспортов вакцинации, которые облегчат возможность для привитых вернуться к нормальной жизни.

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Все новости / Общество / Онищенко раскрыл правду о «нечувствительном к вакцине якутском штамме» COVID-19
онищенко covid-19 фейки о коронавирусе
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