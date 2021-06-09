Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу

Вашингтон, 9 июня. Журналисты пресс-пула Белого дома не смогли вылететь из Вашингтона из-за нашествия цикад. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным прессы, насекомые попали в двигатель самолета. По этой причине помощникам американского президента Джозефа Байдена пришлось искать другой способ переправки представителей СМИ. Журналисты планировали полететь в Европу для освещения визита президента.

Ранее Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от встречи президента РФ Владимира Путина с его коллегой Джо Байденом. По его словам, Москва не имеет завышенных иллюзий по этому вопросу.