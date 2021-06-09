Киев, 9 июня. Украина всегда ориентировалась на Запад, принимая важные политические решения, все это привело к тому, что сейчас украинцы нуждаются в освободительной борьбе.

Лидер Компартии Украины Петр Симоненко рассказал о сотрудничестве одной из главных националистических группировок с английской и американской разведками. Официальное решение об их взаимодействие было принято еще в 1946 году.

По решению окружного административного суда города Киева, деятельность КПУ была запрещена. Причиной тому стала декоммунизация. Партия подавала на апелляцию, но суд не рассмотрел жалобу. Поскольку решение суда о запрете не вступило в силу партия продолжает функционировать.

Политик сообщил, что вплоть до 1956 года продолжалось противостояние мирных жителей бандеровскими и мельниковскими бандформированиями, а когда в 1991 году произошел переворот, то его возглавили представители праворадикальных движений, которые ориентировались на Запад и хотели внести разлад в отношение с Россией и Белоруссией.

Эксперт подчеркнул, что Украина выстраивала всю свою независимость по лекалам Запада и нет ничего удивительного, что сейчас власти все кадровые вопросы решают после совещания с США. По мнению политика, сложившаяся на Украине ситуация сейчас требует национально-освободительной борьбы.

ФАН сообщал, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена ярко продемонстрировал, что президента Украины Владимира Зеленского ни во что не ставят.