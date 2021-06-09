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09 июня 14:10
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новостей
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
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Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
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США влияли на политику Украины задолго до Майдана

Политика
США влияли на политику Украины задолго до Майдана
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 9 июня. Украина всегда ориентировалась на Запад, принимая важные политические решения, все это привело к тому, что сейчас украинцы нуждаются в освободительной борьбе.

Лидер Компартии Украины Петр Симоненко рассказал о сотрудничестве одной из главных националистических группировок с английской и американской разведками. Официальное решение об их взаимодействие было принято еще в 1946 году.

По решению окружного административного суда города Киева, деятельность КПУ была запрещена. Причиной тому стала декоммунизация. Партия подавала на апелляцию, но суд не рассмотрел жалобу. Поскольку решение суда о запрете не вступило в силу партия продолжает функционировать.

Политик сообщил, что вплоть до 1956 года продолжалось противостояние мирных жителей бандеровскими и мельниковскими бандформированиями, а когда в 1991 году произошел переворот, то его возглавили представители праворадикальных движений, которые ориентировались на Запад и хотели внести разлад в отношение с Россией и Белоруссией.

Эксперт подчеркнул, что Украина выстраивала всю свою независимость по лекалам Запада и нет ничего удивительного, что сейчас власти все кадровые вопросы решают после совещания с США. По мнению политика, сложившаяся на Украине ситуация сейчас требует национально-освободительной борьбы.

ФАН сообщал, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена ярко продемонстрировал, что президента Украины Владимира Зеленского ни во что не ставят.

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украина сша запад майдан
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