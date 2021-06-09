Ростовский микрорайон может остаться без воды из-за иска Минприроды

Ростов-на-Дону, 9 июня. Жители ростовского района Суворовский могут остаться без воды на долгое время из-за иска областного министерства природы и экологии к «Коммунальной энерго-сервисной компании», обслуживающей этот микрорайон.

Дело в том, что учредителем энерго-сервисной компании (КЭСК) является застройщик района —ВКБ, который отказался от услуг «Ростовского водоканала» на старте застройки, и решил самостоятельно решать вопросы водной инфраструктуры.

Но вопросы у жителей и у представителей власти возникли практически сразу. Несколько раз на основании экспертиз, свидетельствующих о повышении уровня загрязнений в реке Темерник, прокуратура обращалась в суд. Сейчас областное Минприроды требует лишить компанию пользованием водным объектом. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в картотеке Арбитражного суда.

Однако иск до сих пор не рассматривается, так как КЭСК попросило рассматривать дело в Арбитражном суде Краснодарского края. Просьба коммунальщиков была удовлетворена, а Минприроды Ростовской области, подавшее апелляцию, проиграло.

Накануне в Минприроды региона заявили, что им удалось договориться с представителями КЭСК. Нарушители признали свою вину за сбросы в Темерник и сказали, что в настоящее время проблема решается. Также КЭСК пообещали модернизировать очистные сооружения и компенсировать ущерб, нанесенный ростовской экологии. Власть взяла на контроль все сбросы в реку.

Ранее ФАН сообщал, что экологическая проблема, связанная с загрязнением реки Темерник в Донской столице, обсуждается не первый год. Обмеление, отсутствие протоков и загрязнение — стали ключевыми причинами недовольства граждан.