У обвиняемых по делу об Аксайских рынках нашли недвижимость на 1,4 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 9 июня. У фигурантов Аксайского ОПГ нашли недвижимость на общую сумму 1,4 млрд рублей. Такие данные огласили в Ленинском районном суде на заседании по делу Вадима и Эдуарда Бабаевых.

Имущество и денежные счета, принадлежавшие Кариму, Вадиму и Эдуарду Бабаевым, а также бывшему главе Аксайского района Виталию Борзенко и бизнесмену Ивану Ситько, которые составили 38 млн рублей, были арестованы в обеспечительных целях.

9 июня братьям Бабаевым продлили арест на два месяца, собственно как и бывшему районному главе Борзенко, который был арестован еще в апреле текущего года.

Ранее ФАН рассказывал о закрытии рынков в Аксайском районе Ростовской области и о задержании членов ОПГ, которые могли получить землю преступным путем.