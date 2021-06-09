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09 июня 14:10
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новостей
14:09
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
14:09
Общество
Десятки мутировавших штаммов коронавируса выявили в Ростовской области
14:08
Общество
Собянин исключил введение локдауна в Москве
14:08
Общество
Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел в отставку
14:07
Общество
Карантин по бешенству введен в Самарской области
14:07
Происшествия
Житель Адлера назвал причину расстрела приставов
14:05
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Возросшие амбиции Китая и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
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Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
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Выходка Великобритании по Северной Ирландии ведет к скандалу с Брюсселем

Экономика
Выходка Великобритании по Северной Ирландии ведет к скандалу с Брюсселем
pixabay.com  /  PD

Лондон, 9 июня. Руководство Евросоюза выразило возмущение по поводу пренебрежительного отношения Лондона к положениям Протокола по Северной Ирландии.

Отказ руководства Великобритании исполнять ранее достигнутые договоренности с ЕС провоцирует скандал. Так, в статье ИА «Красная Весна», со ссылкой на репортаж телеканала RTÉ, было отмечено, что лондонские чиновники в очередной раз проявили готовность откровенно игнорировать законодательство Евросоюза.

«В Великобритании угрожают снова прибегнуть к одностороннему решению по Северной Ирландии и еще раз продлить действие переходного периода после завершения предыдущего в конце июня», — сообщается источник.

На этом фоне выходка британцев в вопросе «контроля полуфабрикатов из охлажденного мяса, поступающих в Северную Ирландию из остальной Великобритании» послужила поводом для скандала между Лондоном и Брюсселем.

В Великобритании настаивают, что пищевая промышленность их страны использует «высокие стандарты качества и полуфабрикаты из охлажденного мяса, такие как сосиски и нагетсы», нет нужды проверять повторно, хотя подобные меры контроля качества продуктов питания предусмотрены в Протоколе по Северной Ирландии.

Вице-президент Еврокомиссии Марос Шефкович высказал сильное возмущение по поводу такого поведения британцев и обещал действовать «быстро, твердо и решительно», если Лондон вновь проявит готовность действовать в одностороннем порядке. В свою очередь, британский министр по делам окружающей среды Джордж Остис до этого назвал подобные требования ЕС вздорными и отверг претензии, ссылаясь на то, что в Великобритании по его утверждению «очень хорошая колбасная промышленность» и «самые высокие стандарты пищевой гигиены в мире».

Ранее был вскрыт обман Великобритании с демонстративным переходом своей национальной энергетики на «зеленые» стандарты.

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Все новости / Экономика / Выходка Великобритании по Северной Ирландии ведет к скандалу с Брюсселем
великобритания ес политика сосиски северная ирландия
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