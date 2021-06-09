Лондон, 9 июня. Руководство Евросоюза выразило возмущение по поводу пренебрежительного отношения Лондона к положениям Протокола по Северной Ирландии.

Отказ руководства Великобритании исполнять ранее достигнутые договоренности с ЕС провоцирует скандал. Так, в статье ИА «Красная Весна», со ссылкой на репортаж телеканала RTÉ, было отмечено, что лондонские чиновники в очередной раз проявили готовность откровенно игнорировать законодательство Евросоюза.

«В Великобритании угрожают снова прибегнуть к одностороннему решению по Северной Ирландии и еще раз продлить действие переходного периода после завершения предыдущего в конце июня», — сообщается источник.

На этом фоне выходка британцев в вопросе «контроля полуфабрикатов из охлажденного мяса, поступающих в Северную Ирландию из остальной Великобритании» послужила поводом для скандала между Лондоном и Брюсселем.

В Великобритании настаивают, что пищевая промышленность их страны использует «высокие стандарты качества и полуфабрикаты из охлажденного мяса, такие как сосиски и нагетсы», нет нужды проверять повторно, хотя подобные меры контроля качества продуктов питания предусмотрены в Протоколе по Северной Ирландии.

Вице-президент Еврокомиссии Марос Шефкович высказал сильное возмущение по поводу такого поведения британцев и обещал действовать «быстро, твердо и решительно», если Лондон вновь проявит готовность действовать в одностороннем порядке. В свою очередь, британский министр по делам окружающей среды Джордж Остис до этого назвал подобные требования ЕС вздорными и отверг претензии, ссылаясь на то, что в Великобритании по его утверждению «очень хорошая колбасная промышленность» и «самые высокие стандарты пищевой гигиены в мире».

Ранее был вскрыт обман Великобритании с демонстративным переходом своей национальной энергетики на «зеленые» стандарты.