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09 июня 17:08
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новостей
17:08
Общество
Снижение максимальной скорости на дорогах РФ не поддержали в ГИБДД
17:07
Общество
Андрей Тимонов рассказал о новом атомном реакторе «БРЕСТ-ОД-300» в Северске
17:05
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
17:05
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
17:03
Общество
Вывод войск из Германии: приносить в жертву своих военнослужащих было 100% ошибкой
17:03
Общество
Московские спасатели помогли попавшим в ливневую канализацию утятам
17:02
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
17:01
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
17:00
Общество
Украинцам предложили выбрать нового участника Евровидения-2022
17:00
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
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Автоэксперт оценил идею о снижении скорости до 30 км/ч внутри городов

Общество
Автоэксперт оценил идею о снижении скорости до 30 км/ч внутри городов
ПолитЭксперт  / 

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, как ограничение скорости до 30 км\ч внутри города может снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Напомним, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил, что Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч с индивидуальным и обоснованным подходом для каждой улицы.

«Если брать в расчет крупные города, то, конечно, здесь надо устанавливать режим, который соответствует потоку движения. В больших городах, тем более в центре, я трудно могу себе представить, где автомобилист может разогнаться выше той скорости, которая заявлена», — рассказал Солдунов.

На плотность дорог в небольших городах данное ограничение не повлияет, считает автоэксперт.

«Ограничение скорости — это прежде всего безопасность. Я бы предложил дифференцированный подход к скоростному режиму. Везде нужно отдельным решением принимать то или иное ограничение скорости. Скорость не влияет на аварийность движения, а на последствия — влияет. Поэтому если произойдет ДТП с участием пешехода, то шанс выжить при такой скорости будет выше», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что автовладельцам разрешат обжаловать время выполнения действий сотрудниками ГИБДД во время остановки машины. Соответствующий проект приказа представлен МВД России.

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дтп гибдд автомобилисты правила дорожного движения
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