Автоэксперт оценил идею о снижении скорости до 30 км/ч внутри городов

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, как ограничение скорости до 30 км\ч внутри города может снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Напомним, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил, что Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч с индивидуальным и обоснованным подходом для каждой улицы.

«Если брать в расчет крупные города, то, конечно, здесь надо устанавливать режим, который соответствует потоку движения. В больших городах, тем более в центре, я трудно могу себе представить, где автомобилист может разогнаться выше той скорости, которая заявлена», — рассказал Солдунов.

На плотность дорог в небольших городах данное ограничение не повлияет, считает автоэксперт.

«Ограничение скорости — это прежде всего безопасность. Я бы предложил дифференцированный подход к скоростному режиму. Везде нужно отдельным решением принимать то или иное ограничение скорости. Скорость не влияет на аварийность движения, а на последствия — влияет. Поэтому если произойдет ДТП с участием пешехода, то шанс выжить при такой скорости будет выше», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что автовладельцам разрешат обжаловать время выполнения действий сотрудниками ГИБДД во время остановки машины. Соответствующий проект приказа представлен МВД России.